I 5 migliori libri sui cervi

Questi libri sui cervi sono dedicati soprattutto agli appassionati di fauna selvatica così come a tutte le persone curiose che vogliono conoscere di più riguardo a questi animali. Questi volumi (due sono in inglese) offrono un’immersione profonda nella vita di queste maestose creature, coprendo la loro biologia, il comportamento e le sfide che affrontano nei loro habitat naturali.

Di cosa parlano i libri sui cervi?

Ungulati di Paolo Varuzza è una finestra sul mondo di cinque specie di cervi comuni nell’Appennino. Questo libro tratta in modo esauriente i loro adattamenti morfologici, i comportamenti sociali e i modelli riproduttivi, utilizzando un linguaggio accessibile e scientificamente accurato. È ricco di illustrazioni utili e tabelle comparative, che lo rendono una risorsa inestimabile per identificare e comprendere queste specie nel loro ambiente naturale.

In Il cervo in Italia di Silvana Mattiello e Vito Mazzarone, il ruolo del cervo negli ecosistemi delle Alpi e degli Appennini viene esplorato. Nonostante i problemi con le condizioni fisiche di alcune copie, questo libro è una risorsa cruciale per chiunque sia interessato alla gestione e alla conservazione dei cervi in Italia, offrendo approfondimenti sulle complesse dinamiche di queste regioni.

Il cervo europeo. Cervus elaphus Linn di Guido Castelli fornisce una narrazione storica ed ecologica, sottolineando i primi sforzi di conservazione in Italia. Questo testo, una ristampa dell’importante lavoro di Castelli, potrebbe aver dovuto affrontare critiche per la qualità della sua ristampa fisica, ma il suo contenuto rimane vitale per comprendere la storia della conservazione della fauna selvatica nella regione.

Libri in inglese

Chasing the Deer offre un’incantevole vista del più grande mammifero terrestre della Gran Bretagna. La straordinaria fotografia di McIntyre completa la narrativa approfondita sulla vita del cervo rosso e sulle interazioni uomo-fauna selvatica, fornendo una comprensione completa di questa specie iconica.

Infine, Red Deer presenta uno studio dettagliato sul comportamento e sull’ecologia del cervo rosso. Questa ricerca innovativa fornisce una profonda comprensione delle differenze di comportamento ed ecologia tra cervi maschi e femmine. È un testo fondamentale per chiunque studi il comportamento di questi animali e tante altre loro caratteristiche.

Lista dei migliori libri sui cervi su Amazon

Ora la lista dei 5 migliori libri sui cervi che si possono trovare su Amazon.it (gli ultimi 2 sono in inglese):

Ungulati. Capriolo, cervo, daino, muflone e cinghiale

Titolo: Ungulati

Sottotitolo: Capriolo, cervo, daino, muflone e cinghiale

ISBN-13: 978-8890522970

Autore: Paolo Varuzza

Editore: Geographica

Edizione: 1 ottobre 2019

Pagine: 348

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il cervo in Italia. Biologia e gestione tra Alpi e Appennini

Titolo: Il cervo in Italia

Sottotitolo: Biologia e gestione tra Alpi e Appennini

ISBN-13: 978-8890522918

Autori: Silvana Mattiello, Vito Mazzarone

Editore: Geographica

Edizione: 1 gennaio 2010

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il cervo europeo. Cervus elaphus Linn

Titolo: Il cervo europeo

Sottotitolo: Cervus elaphus Linn

ISBN-13: 978-8884603920

Autore: Guido Castelli

Editore: Palladino Editore

Edizione: 26 giugno 2020

Pagine: 432

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Chasing the Deer: The Red Deer Through the Seasons

Titolo: Chasing the Deer

Sottotitolo: The Red Deer Through the Seasons

ISBN-13: 978-1913207274

Autori: Neil McIntyre, Kay Farrell, Simon King (Avanti)

Editore: Sandstone Pr Ltd

Edizione: 19 ottobre 2021

Pagine: 223

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Red Deer: Behavior and Ecology of Two Sexes

Titolo: Red Deer

Sottotitolo: Behavior and Ecology of Two Sexes

ISBN-13: 978-0226110578

Autori: T. H. H. Clutton-Brock, F. E. Guinness, S. D. Albon

Editore: University of Chicago Press

Edizione: 15 novembre 1982

Pagine: 400

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











Tabella riepilogativa dei migliori libri sui cervi