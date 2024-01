I 5 migliori libri sui fagiani

Scopri l’intricato mondo volatile dei fagiani attraverso questa curata selezione di titoli, perfetti sia per gli appassionati che per gli esperti, che offrono un tuffo nella loro biologia, conservazione e arte di allevarli sia per scopi pratici che estetici.

Di cosa parlano i libri sui fagiani?

Allevare fagiani a scopo ripopolamento e ornamentale di Mario Cugno Garrano è una guida sull’allevamento dei fagiani comuni a scopo di ripopolamento e ornamentale. Approfondisce varie razze come i fagiani mongoli e tenebroso. Fornisce approfondimenti sul loro bellissimo piumaggio e sulle tecniche pratiche di allevamento. È una guida passo passo per un allevamento di fagiani di successo. È una risorsa preziosa per la soddisfazione sia personale che economica.

Fagiani, pernici e altri galliformi da caccia e da voliera di tutto il mondo di Alessandro Ghigi, anche se non ampiamente recensito, costituisce un’ampia risorsa sugli uccelli da caccia e da voliera. La profondità dei contenuti di questo volume suggerisce un’esplorazione completa di varie specie. È un riferimento essenziale per gli appassionati e i professionisti del settore.

Libri in inglese

Pheasants of the World di Paul A. Johnsgard unisce bellezza e conoscenza, presentando una storia dettagliata di varie razze di fagiani. Lodato per la sua leggibilità e il contenuto informativo, funge da guida illuminante per chiunque sia interessato al mondo naturale dei fagiani, anche se desidera contenuti più illustrativi.

In Pheasants , PA Robertson offre un’esplorazione informativa nel mondo dei fagiani. Questo testo, con il suo ricco contenuto fotografico, è apprezzato per le sue informazioni basilari ma complete ed è un ottimo punto di partenza per chi è nuovo all’argomento, nonostante i suoi limiti nel coprire gli aspetti pratici dell’allevamento dei fagiani.

Extraordinary Pheasants di Stephen Green-Armytage è un ritratto visivamente sbalorditivo della famiglia dei fagiani, mettendone in risalto le diverse dimensioni, forme, e colori. è uno scrigno di eccellenza fotografica, che rivela la bellezza decorativa di questi uccelli, dal nobile Ringneck al pavone del Congo. È un’aggiunta deliziosa sia per gli allevatori che per gli appassionati di uccelli.

Lista dei migliori libri sui fagiani su Amazon

Ecco la lista dei 5 migliori libri sui fagiani che si trovano su Amazon (gli ultimi 3 sono in inglese):

