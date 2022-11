I 5 migliori libri sui figli unici

Il figlio unico è un figlio che non ha fratelli e sorelle. Al di là dei miti riguardanti i figli unici (come quello della “teoria” mai verificata secondo la quale i figli unici hanno più probabilità di crescere come bambini viziati e di diventare prepotenti ed egoisti), esiste un interessante filone nel settore della psicologia che analizza lo stato mentale, psicologico e sociologico dei figli unici. Su Amazon in lingua italiana, purtroppo, al momento non ci sono moltissimi libri che si concentrano unicamente sull’argomento dei figli unici.

Tra i migliori, comunque, c’è Figli unici – Psicologia dei vantaggi e dei limiti, un libro di Edoardo Giusti e Claudio Manucci che analizza il profilo psicologico dei figli unici e anche quei luoghi comuni che li accompagnano. Secondo uno dei recensori, si tratta di un libro che l’ha aiutato a capire i meccanismi dell’essere un figlio unico. Secondo un altro recensore si tratta di un libro caratterizzato da una lettura piacevole e scorrevole.

Ed ora l’elenco dei 5 migliori libri sui figli unici che si possono trovare su Amazon:

Figli unici. Psicologia dei vantaggi e dei limiti

Titolo: Figli unici

Sottotitolo: Psicologia dei vantaggi e dei limiti

ISBN-10: 8866774105

ISBN-13: 9788866774105

Autore: Edoardo Giusti, Claudio Manucci

Editore: Armando Editore

Edizione: 25 febbraio 2014

Pagine: 208

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Figlio unico

Titolo: Figlio unico

ISBN-10: 8831459242

ISBN-13: 9788831459242

Autore: Ning Wang

Illustratore: Shaoru Ni

Illustratore: Ziran Xu

Illustratore: Chang Qin

Traduttore: Stefano A. Cresti

Editore: Oblomov Edizioni

Edizione: 23 settembre 2021

Pagine: 96

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Figlio unico. Passato e presente di un esperimento estremo

Titolo: Figlio unico

Sottotitolo: Passato e presente di un esperimento estremo

ISBN-10: 8899970178

ISBN-13: 9788899970178

Autore: Mei Fong

Traduttore: Olimpia Ellero

Editore: Carbonio Editore

Edizione: 17 maggio 2018

Pagine: 265

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Storie di primogeniti e figli unici

Titolo: Storie di primogeniti e figli unici

ISBN-10: 8806226077

ISBN-13: 9788806226077

Autore: Francesco Piccolo

Editore: Einaudi

Edizione: 25 febbraio 2015

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi











