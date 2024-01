I 5 migliori libri sui grattacieli di New York

In questa selezione di pubblicazioni, gli imponenti grattacieli di New York City sono al centro della scena. Offre ai lettori un viaggio architettonico attraverso lo skyline della città. Questi testi sono ideali per gli appassionati di architettura, storia e sviluppo urbano, poiché forniscono approfondimenti sul design, sulla storia e sul significato culturale degli iconici grattacieli di New York.

Di cosa parlano i libri sui grattacieli di New York?

I 19 GRATTACIELI PIU’ FAMOSI DI NEW YORK di Toni Venturato è una lettura utile per chiunque sia affascinato dallo skyline di New York. Approfondisce le storie dietro i 19 grattacieli più iconici della città, descrivendone in dettaglio gli stili architettonici, il contesto storico e l’impatto culturale. funge sia da guida informativa che da compagno di viaggio. Offre consigli pratici per esplorare queste meraviglie architettoniche e valorizzare la propria esperienza in città.

New York di Serena Maffioletti. Un secolo di grattacieli a Manhattan offre un’esplorazione approfondita dei grattacieli di Manhattan nell’arco di un secolo. Quest’opera completa, con la copertina morbida e numerose illustrazioni in bianco e nero, fornisce uno sguardo approfondito all’evoluzione di queste imponenti strutture. è una miniera di tesori per coloro che cercano una comprensione più profonda della trasformazione architettonica di Manhattan.

Libri in inglese

NY Skyscrapers di Dirk Stichweh, con fotografie di Jörg Machirus e Scott Murphy, presenta una straordinaria vista dall’alto di I grattacieli di New York. Catturando oltre 60 punti panoramici unici in tutta Manhattan, questa guida visivamente sbalorditiva offre una nuova prospettiva sul paesaggio verticale della città. È un viaggio visivo straordinario, che celebra la diversità architettonica e il dinamismo dello skyline di New York.

Rise of the New York Skyscraper di Sarah Bradford Landau fornisce un esame critico dei primi grattacieli della città. Il testo esplora il significato architettonico e culturale di queste strutture nel paesaggio urbano di New York, mettendole a confronto con la scuola di architettura di Chicago. Questo lavoro approfondito discute le imprese ingegneristiche dietro questi primi grattacieli. Offre una prospettiva unica sul loro sviluppo e impatto.

Infine, Building the Skyline di Jason M. Barr è un’analisi approfondita delle forze economiche che modellano lo skyline di Manhattan. Questo lavoro accademico approfondisce la storia architettonica, ambientale ed economica della città, sfidando le idee sbagliate comuni sullo sviluppo dei grattacieli. È una lettura completa e coinvolgente per coloro che sono interessati alla relazione tra economia urbana e architettura.

Lista dei migliori libri sui grattacieli di New York su Amazon

Ed ora la lista dei 5 migliori libri sui grattacieli di New York che si possono comprare su Amazon (gli ultimi 3 sono in inglese):

I 19 GRATTACIELI PIU’ FAMOSI DI NEW YORK: La guida

Titolo: I 19 GRATTACIELI PIU’ FAMOSI DI NEW YORK

Sottotitolo: La guida

ISBN-13: 9798392123582

Autore: Toni Venturato

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 136

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







New York. Un secolo di grattacieli a Manhattan

Titolo: New York

Sottotitolo: Un secolo di grattacieli a Manhattan

ISBN-13: 978-8870058574

Autore: Serena Maffioletti

Editore: CittàStudi

Edizione: 1 ottobre 1990

Pagine: 176

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







NY Skyscrapers

Titolo: NY Skyscrapers

ISBN-13: 978-3791382265

Autore: Dirk Stichweh

Fotografi: Jörg Machirus, Scott Murphy

Editore: Prestel Pub

Edizione: prima (1 maggio 2016)

Pagine: 190

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Building the Skyline: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers

Titolo: Building the Skyline

Sottotitolo: The Birth and Growth of Manhattan’s Skyscrapers

ISBN-13: 978-0199344369

Autore: Jason M. Barr

Editore: OUP USA

Edizione: 7 luglio 2016

Pagine: 456

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese











Tabella riepilogativa dei migliori libri sui grattacieli di New York