I 5 migliori libri sui kimoni

Il linguaggio del kimono fornisce un’analisi dettagliata del linguaggio espressivo dei kimono. Attraverso fotografie e testi di Keiko Nitanai, esperta di costumi e tessuti giapponesi, questo libro esplora i colori, i tessuti e le decorazioni dell’abbigliamento tradizionale giapponese. Comprende temi come motivi naturali, simboli di potere e fortuna e scene letterarie. Fornisce una comprensione approfondita di come i kimono riflettono i cambiamenti culturali pur mantenendo un senso di tradizione senza tempo. Inoltre, copre accessori come gioielli e forcine per capelli.

Kimono di Katsumi Yumioka approfondisce la storia e il significato dei colori dei kimono in Giappone. In qualità di collezionista e sostenitore dell’apprezzamento dei kimono antichi, Yumioka presenta un lavoro visivamente sbalorditivo che classifica i kimono in base al colore. Ogni capitolo esplora varie tonalità e i loro significati culturali, arricchiti da bellissime fotografie.

Libri in inglese

Kimono: Kyoto to Catwalk di Anna Jackson è un libro illustrato che mette in mostra oltre 200 kimono del V&A e di altre collezioni in tutto il mondo. Questo lavoro esamina la rappresentazione del kimono nei dipinti, nelle stampe e nella cultura popolare, sfidando la percezione del kimono come simbolo statico della tradizione. Pubblicato in concomitanza con un’importante mostra al V&A, il libro evidenzia il ruolo dinamico del kimono nella moda, sia storicamente che in contesti contemporanei. Presenta anche contributi di icone della moda e figure culturali.

Kimono: A Modern History di Terry Satsuki Milhaupt esplora l’evoluzione dei ruoli e dei significati del kimono dal XVII secolo al il presente. Questo lavoro accademico collega la storia del kimono con i più ampi cambiamenti culturali e sociali avvenuti in Giappone, in particolare nelle sue interazioni con l’Occidente. Il libro discute come il kimono sia passato da indumento quotidiano a oggetto d’arte e dichiarazione di moda, arricchito con approfondimenti sul design tessile, sulle tinture e sull’industria della moda.

Kimono Design di Keiko Nitanai utilizza centinaia di fotografie per illustrare l’arte e il significato culturale di kimono. È organizzato per motivi stagionali, che descrivono come i design tradizionali riflettono l’estetica e i valori giapponesi. Nitanai, fondatore della Kyoto Antique Fabric Preservation Society, offre approfondimenti sui significati dietro vari modelli e tessuti.

Il linguaggio del kimono

Titolo: Il linguaggio del kimono

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-2889354252

Autore: Keiko Nitanai

Traduttore: Ornella Civardi

Editore: Nuinui

Edizione: illustrata (27 ottobre 2020)

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Kimono. I colori del Giappone

Titolo: Kimono

Sottotitolo: I colori del Giappone

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8895363929

Autore: Katsumi Yumioka

Traduttore: F. Novajra

Editore: L’Ippocampo

Edizione: illustrata (1 febbraio 2018)

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Kimono: Kyoto to Catwalk

Titolo: Kimono

Sottotitolo: Kyoto to Catwalk

ISBN-13: 978-1851779925

Autore: Anna Jackson (a cura di)

Editore: Victoria & Albert Pubns

Edizione: prima (18 febbraio 2020)

Pagine: 335

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Kimono: A Modern History

Titolo: Kimono

Sottotitolo: A Modern History

ISBN-13: 978-1780232782

Autore: Terry Satsuki Milhaupt

Editore: Reaktion Books

Edizione: 1 maggio 2014

Pagine: 312

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Kimono Design: An Introduction to Textiles and Patterns

Titolo: Kimono Design

Sottotitolo: An Introduction to Textiles and Patterns

ISBN-13: 978-4805314289

Autore: Keiko Nitanai

Editore: Tuttle Pub

Edizione: 16 maggio 2017

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











