I 5 migliori libri sui loghi

I libri sui loghi sono come mappe del tesoro per designer e appassionati di branding. guidano attraverso l’arte dell’identità visiva e il potere dei simboli per trasmettere l’essenza di un marchio. Sono strumenti preziosi per chiunque desideri lasciare un segno nel mondo del marketing e del design.

Di cosa parlano i libri sui loghi?

Il primo titolo del compendio, Dal Nome al Logo , presenta oltre 200 idee di loghi ispirate a nomi raccolti da un Progetto TikTok. Si tratta di una visione innovativa del personal branding, che offre soluzioni grafiche complete in varie forme e la possibilità di scaricare i loghi preferiti, rivolgendosi sia alle persone che desiderano distinguersi sia ai professionisti in cerca di ispirazione.

Diventando uno scrigno di tesori per i designer, 999 elementi grafici per i loghi di Daniel Donnelly, funge da ampia risorsa. Questa pubblicazione è un catalizzatore per la creatività, fornendo elementi come banner, swoosh e forme geometriche, abbinati a un CD-ROM di grafica vettoriale, ideale per creare innumerevoli varianti del logo.

E ancora, Principles of Logo Design approfondisce la filosofia della creazione del logo. George Bokhua, un autore pluripremiato, distilla la sua esperienza nella creazione di loghi senza tempo attraverso la semplicità e il minimalismo.

Sul tema dell’evoluzione del branding, Redesigning logos di Shaoqiang Wang illustra l’intricato processo di riprogettazione del logo. Evidenzia le considerazioni critiche nel rinnovare l’emblema di un’azienda per rimanere rilevante e adattabile ai moderni paesaggi digitali, fornendo preziose informazioni su come mantenere il riconoscimento del marchio attraverso il cambiamento.

Lista dei migliori libri sui loghi su Amazon

Ed ora la lista dei 5 migliori libri sui loghi che sono in vendita su Amazon (gli ultimi 3 sono in inglese):

999 elementi grafici per i loghi

Titolo: 999 elementi grafici per i loghi

Note: edizione illustrata; con CD-ROM

ISBN-13: 978-8857600758

Autore: Daniel Donnelly

Editore: Logos

Edizione: illustrata (1 settembre 2011)

Pagine: 322

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Principles of Logo Design: A Practical Guide to Creating Effective Signs, Symbols, and Icons

Titolo: Principles of Logo Design

Sottotitolo: A Practical Guide to Creating Effective Signs, Symbols, and Icons

ISBN-13: 978-0760376515

Autore: George Bokhua

Editore: Rockport Publishers

Edizione: prima (2 agosto 2022)

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Redesigning logos

Titolo: Redesigning logos

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8417656294

Autore: Wang Shaoqiang

Editore: Hoaki

Edizione: illustrata (30 aprile 2021)

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Symbol: The Reference Guide to Abstract and Figurative Trademarks

Titolo: Symbol

Sottotitolo: The Reference Guide to Abstract and Figurative Trademarks

ISBN-13: 978-1780671840

Autori: Angus Hyland, Steven Bateman

Editore: Laurence King Pub

Edizione: prima (27 agosto 2014)

Pagine: 336

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











