I 5 migliori libri sui malware

Questi testi esplorano le complessità del malware, dell’hacking e della sicurezza informatica. Offrono spunti indispensabili per orientarsi nel complesso panorama delle moderne minacce informatiche, dal punto di vista sia dei difensori che degli aggressori.

Malware: The 2nd Hacker Story si svolge in un New York è ambientata cinque anni dopo il suo predecessore, e torna nella vita dell’hacker Jake mentre affronta nuove sfide informatiche. Questo seguito, richiesto dai lettori, combina una narrazione avvincente con un’esplorazione dettagliata del mondo dell’hacking etico, presentando una miscela di narrativa avvincente e discussioni tecniche approfondite. La storia riflette sulla battaglia in evoluzione contro le minacce informatiche in una società tecnologicamente satura.

Andando avanti, L’impero del Malware di Alberto Berretti adotta un approccio giornalistico, riassumendo i recenti attacchi malware di alto profilo che hanno interessato diversi settori a livello mondiale. La narrazione di Berretti non solo racconta questi incidenti, ma approfondisce anche le loro implicazioni più ampie sulla società. Sottolinea la minaccia onnipresente che il malware rappresenta nelle nostre vite digitalmente interconnesse. Il testo è elogiato per il suo stile accessibile e l’analisi completa, attraente sia per i lettori tecnici che per quelli non tecnici.

Malware Analysis Techniques di Dylan Barker funge da guida pratica per i professionisti che si occupano di software antagonista. Barker illustra una serie di metodologie di analisi del malware, dalle tecniche statiche a quelle dinamiche, nell’ambito di MITRE ATT&CK. È una risorsa essenziale per coloro che desiderano approfondire la propria comprensione dell’analisi del malware. Offre approfondimenti sull’identificazione e la mitigazione efficace delle minacce informatiche.

Mastering Malware Analysis , scritto in collaborazione da Alexey Kleymenov e Amr Thabet, è un compendio avanzato che esplora vari aspetti del software dannoso, inclusi APT, criminalità informatica e attacchi IoT. È dettagliato e copre sia gli aspetti teorici che pratici dell’analisi del malware ed è particolarmente apprezzato per le sue discussioni sulle tecniche di offuscamento e sul malware multipiattaforma. Si tratta di una risorsa utile per i professionisti della sicurezza IT che desiderano migliorare le proprie capacità analitiche.

Infine, Malware Data Science di Joshua Saxe e Hillary Sanders si colloca alla relazione tra sicurezza informatica e scienza dei dati, presentando soluzioni innovative tecniche per rilevare e analizzare malware attraverso l’apprendimento automatico e la visualizzazione dei dati. Questo lavoro enfatizza il ruolo dei big data nella sicurezza. Offre ai lettori una panoramica completa di come la scienza dei dati può essere sfruttata per combattere il malware. Il testo è molto apprezzato per le sue applicazioni pratiche e l’approccio pratico ed è una lettura critica per coloro che sono interessati agli aspetti di scienza dei dati della sicurezza informatica.

