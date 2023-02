I 5 migliori libri sui microfoni

I microfoni sono dispositivi che vengono usati per catturare e convertire le onde sonore in un segnale elettrico. Sono diventati oggetti fondamentali negli ultimi decenni a causa dell’uso diffuso di tecnologie di registrazione e comunicazione audio, come la produzione musicale, il podcasting, gli eventi live e le videoconferenze. I microfoni sono disponibili in varie forme e dimensioni, ciascuno con le proprie caratteristiche e applicazioni uniche. Possono essere classificati in due tipi principali: dinamici e a condensatore.

Di cosa parlano i libri sui microfoni

I libri sui microfoni di solito non trattano della tecnologia dei microfoni e di come utilizzarli. Alcuni libri possono concentrarsi sulla scienza e l’ingegneria dietro la progettazione e la costruzione del microfono, mentre altri possono esaminare la storia e l’evoluzione dei microfoni, dai primi modelli alla moderna tecnologia digitale.

Altri libri possono esplorare le applicazioni pratiche dei microfoni in vari contesti, come la registrazione di musica (ad esempio tramite la ripresa dei suoni prodotti da strumenti musicali da vicino), il podcasting, la trasmissione e gli eventi dal vivo. Possono discutere le tecniche del microfono, il posizionamento e le strategie di registrazione per una qualità audio ottimale. Naturalmente alcuni di questi libri possono approfondire anche argomenti quali la modifica e la personalizzazione del dispositivo nonché la sua riparazione e la manutenzione.

Lista dei migliori libri sui microfoni su Amazon

Qui sotto l’elenco dei 5 migliori libri sui microfoni che sono disponibili su Amazon italiano:

Microfoni. Tecnica e applicazioni

Titolo: Microfoni

Sottotitolo: Tecnica e applicazioni

ISBN-13: 978-8836006458

Autore: Umberto Nicolao

Editore: Hoepli

Edizione: 5 novembre 2021

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tecniche stereofoniche di microfonaggio

Titolo: Tecniche stereofoniche di microfonaggio

ISBN-13: 978-8820325091

Autore: Bruce Bartlett

Traduttore: M. Mezzetta

Editore: Hoepli

Edizione: 1 aprile 1998

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I segreti dei microfoni

Titolo: I segreti dei microfoni

ISBN-13: 978-8895990330

Autore: Davide Scullino

Editore: Sandit Libri

Edizione: 5 marzo 2009

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La ripresa microfonica ravvicinata di strumenti musicali

Titolo: La ripresa microfonica ravvicinata di strumenti musicali

ISBN-13: 978-8873650812

Autore: Umberto Nicolao

Editore: Il Rostro

Edizione: 1 agosto 2004

Pagine: 172

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Applicazioni professionali dei microfoni a condensatore Georg Neumann

Titolo: Applicazioni professionali dei microfoni a condensatore Georg Neumann

ISBN-13: 978-8873650119

Autore: Umberto Nicolao

Editore: Il Rostro

Edizione: 1 dicembre 1999

Pagine: 187

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











