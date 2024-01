I 5 migliori libri sui morsi

In questa selezione di libri per bambini, i lettori troveranno una serie di storie incentrate sul tema unico dei morsi, rivolte a diverse fasce d’età. Queste narrazioni offrono spunti sulla gestione di questo atto fisico che, nei primi anni di età, porta i bambini in un certo senso a scoprire il mondo, ma anche su temi come emozioni, risoluzione dei conflitti e comprensione delle dinamiche sociali. Non sono solo storie; sono strumenti per insegnare, comprendere e intrattenere.

Di cosa parlano i libri sui morsi?

Non si morde, Anna! di Kathleen Amant è un libro vivace per bambini, che li guida nella gestione della rabbia e delle emozioni. La protagonista, Anna, diventa una figura riconoscibile per i giovani lettori mentre affrontano la complessità di non mordere quando sono sopraffatti. La narrativa avvincente e le illustrazioni colorate del libro lo rendono una lettura avvincente, mentre il suo aspetto educativo aiuta sia i bambini che i genitori ad affrontare un problema comportamentale comune.

Passaggio a Non si morde, Tato! Ediz. a colori , scritto da Christine Naumann-Villemin e illustrato da Marianne Barcilon, questo libro continua il tema del mordere ma si concentra su Tato, che lotta con questa abitudine. La storia esplora le sfide affrontate dai bambini che soffrono la frustrazione dovuta alla loro limitata capacità di comunicare. Questo libro costituisce un’eccellente risorsa per genitori ed educatori. Offre un approccio giocoso ma informativo a un argomento delicato.

Morsi di Zazà. Tilly e i suoi amici di Polly Dunbar approfondisce le avventure di Zazà, un coccodrillo dall’appetito insaziabile che arriva a mordere. Questa storia, ricca di emozioni e interazione tra amici animali, offre una narrazione avvincente per i bambini. Il libro affronta abilmente la risoluzione dei conflitti e l’importanza delle scuse. Fornisce una commovente lezione sull’amicizia e sulla comprensione.

In Totò, il piccolo t-rex. Niente Morsi! , scritto da Paule Battault e Marie Paruit, la storia ruota attorno a Totò, un giovane T-Rex che impara a controllare il suo istinto di mordere. Questo libro si distingue per il suo approccio che insegna la pazienza e la condivisione, competenze vitali per i giovani lettori. Le deliziose illustrazioni e gli scenari facilmente riconoscibili lo rendono una lettura accattivante per i bambini alle prese con sfide simili.

Infine, Morsi dal ridere. Mia sorella è un vampiro di Sienna Mercer si discosta dal tema educativo. Offre una narrazione di fantasia. Questo romanzo si tuffa nel mondo segreto dei vampiri, mentre Olivia scopre la vera natura di sua sorella gemella Ivy. La trama si infittisce con l’arrivo della giornalista Serena Star, portando suspense e intrighi. È ideale per i bambini più grandi, poiché offre un’avventura emozionante con un tocco umoristico sul soprannaturale.

Non si morde, Tato! Ediz. a colori

Morsi di Zazà. Tilly e i suoi amici

Totò, il piccolo t-rex. Niente morsi! Ediz. a colori

Morsi dal ridere. Mia sorella è un vampiro (Vol. 2)

