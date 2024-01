I 5 migliori libri sui muscoli per il calcio

Se vuoi sapere di più riguardo ai due muscoli in relazione alle prestazioni calcistiche prova con questa selezione di testi. Queste pubblicazioni, fondamentali per qualsiasi appassionato, allenatore o giocatore di calcio, offrono un’esplorazione completa dell’allenamento dei muscoli e della forza per il calcio.

Di cosa parlano i libri sui muscoli per il calcio?

Approfondendo BODYBUILDING PER IL CALCIO , scritto da Andrea Raimondi, il lettore scopre un approccio specializzato all’allenamento calcistico. Questo volume trascende le routine di allenamento generiche, presentando piani di allenamento specifici per il calcio per tutto l’anno. È una miniera di tesori sia per giocatori che per allenatori, poiché offre approfondimenti sulla fisiologia muscolare, tecniche di allenamento avanzate e strategie per superare i plateau di allenamento. Pensato per entrambi i sessi, a partire dagli adolescenti, il libro si pone come una guida per valorizzare gli attributi fisici cruciali per il calcio.

Scienza&palestra Come ottenere le migliori performance nel calcio di Andrea The K Casarotti è una testimonianza dell’allenamento calcistico individualizzato. Il testo funge da guida per atleti e allenatori per amplificare i punti di forza e conquistare le debolezze, puntando a un calciatore più potente, agile e resiliente. È pieno di tecniche per allenare forza, velocità e resistenza, attingendo alle esperienze personali di coaching dell’autore.

Il manuale della forza nel calcio , realizzato da Ferretti, Perondi e Marro, è un ampio manuale incentrato sulla forza come attributo chiave nel calcio. Questa pubblicazione, arricchita dalla competenza di formatori esperti, approfondisce gli aspetti fisiologici e offre metodi pratici di allenamento. Include diversi allenamenti e dimostra esercizi attraverso video collegati a codici QR, migliorando la sua utilità per i giocatori di calcio di tutte le età e generi.

Libri in inglese

Strength Training for Soccer , a cura di Daniel Guzman e Megan Young, è uno sforzo collaborativo del National Strength and Conditioning Associazione. Questa guida si concentra sull’ottimizzazione delle prestazioni calcistiche attraverso programmi mirati di forza e condizionamento. Offre un’analisi biomeccanica del calcio, istruzioni dettagliate sugli esercizi e piani di allenamento per le diverse posizioni sul campo. È una risorsa preziosa sia per gli allenatori che per i giocatori.

Infine, Strength Training for Soccer di Bram Swinnen adotta un approccio scientifico per migliorare le prestazioni calcistiche. Copre l’integrazione di forza, velocità, coordinazione e flessibilità nelle routine di allenamento. È ricco di esercitazioni pratiche, descrizioni di esercizi e strategie di periodizzazione. È ideale per allenatori e preparatori che desiderano sviluppare programmi di allenamento completi che affrontino tutti gli aspetti della forma fisica calcistica e prevengano gli infortuni.

Lista dei migliori libri sui muscoli per il calcio su Amazon

E adesso la lista dei 5 migliori libri sui muscoli per il calcio che si possono trovare su Amazon Italia (gli ultimi 2 sono in inglese):

BODYBUILDING PER IL CALCIO: Aumenta i muscoli per giocare meglio

Titolo: BODYBUILDING PER IL CALCIO

Sottotitolo: Aumenta i muscoli per giocare meglio

ISBN-13: 9798835900145

Autore: Andrea Raimondi

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 127

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Scienza&palestra Come ottenere le migliori performance nel calcio

Titolo: Scienza&palestra Come ottenere le migliori performance nel calcio

ISBN-13: 9798851741623

Autore: Andrea The K Casarotti coach

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 131

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il manuale della forza nel calcio

Titolo: Il manuale della forza nel calcio

ISBN-13: 9791280853158

Autori: Ferretto Ferretti, Francesco Perondi, Michele Marro

Editore: Sportivi

Edizione: 17 novembre 2023

Pagine: 176

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Strength Training for Soccer

Titolo: Strength Training for Soccer

ISBN-13: 978-1492598343

Autori: Daniel Guzman (a cura di), Megan Young (a cura di), Tim Howard (Avanti)

Editore: Human Kinetics

Edizione: prima (27 giugno 2022)

Pagine: 261

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Strength Training for Soccer

Titolo: Strength Training for Soccer

ISBN-13: 978-1138957152

Autore: Bram Swinnen

Editore: Routledge

Edizione: prima (1 marzo 2016)

Pagine: 344

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











Tabella riepilogativa dei migliori libri sui muscoli per il calcio