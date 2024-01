I 5 migliori libri sui Nuclei Armati Proletari

Intrufolandosi nella complessa storia d’Italia, questi libri svelano le intricate narrazioni dei Nuclei Armati Proletari. Offre approfondimenti sull’era tumultuosa della lotta armata e dei disordini politici; sono essenziali per comprendere le dinamiche socio-politiche dell’epoca, raccontando l’evoluzione dalla protesta allo scontro armato e i conseguenti impatti sulla società.

Di cosa parlano i libri sui Nuclei Armati Proletari?

Nuclei Armati Proletari di Rossella Ferrigno è un tuffo storico nelle origini e nell’evoluzione dei Nuclei Armati Proletari (NAP), affondando le loro radici a Napoli tra le proteste contro il colera e le agitazioni contro la disoccupazione della fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70. Evidenzia il ruolo cruciale della Commissione Penitenziaria, istituita da Lotta Continua, che ha influenzato in modo significativo la strategia del NAP contro il sistema carcerario. Questo libro, bilanciando rigore accademico e narrativa avvincente, fornisce una prospettiva critica sull’ideologia e sulle azioni del NAP, fungendo da risorsa vitale per comprendere questo periodo della storia italiana.

I NAP , a cura di Soccorso Rosso napoletano, offre una doppia prospettiva unica sui Nuclei Armati Proletari. giustappone la requisitoria del pubblico ministero, che rappresenta il punto di vista dello Stato, con una raccolta di documenti di propaganda e agitazione del NAP, rivelando l’abisso ideologico tra difesa dello Stato e autonomia proletaria. Questo testo, privo di un’analisi politica diretta, presenta invece un confronto senza filtri tra due narrazioni opposte. Fornisce così una visione cruda e non mediata della controversa politica dell’epoca.

In Vorrei che il futuro fosse oggi , Valerio Lucarelli racconta in modo vivido i tre anni di attivismo del NAP nella metà degli anni ’70. Il libro, ricco di resoconti di prima mano da vari punti di vista tra cui ex membri, agenti di polizia e vittime, dipinge un quadro completo delle operazioni del NAP, dai rapimenti alle evasioni. Non solo racconta la storia del gruppo, ma sonda anche il contesto politico più ampio delle loro azioni. Offre ai lettori un’esplorazione coinvolgente di questo periodo tumultuoso.

Cento fuochi di Emilio Mentasti approfondisce il panorama più ampio della lotta armata in Italia nel 1977, andando oltre il focus tipico su gruppi specifici. Documenta la natura diffusa del fenomeno armato, che coinvolge numerosi gruppi e collettivi militanti, ciascuno dei quali contribuisce alla guerriglia dell’epoca. Il libro fornisce una panoramica completa delle miriadi di fazioni e delle loro diverse tattiche, illustrando la significativa escalation dell’attivismo militante avvenuta quest’anno e il suo impatto sulla società italiana.

