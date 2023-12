I 5 migliori libri sui pigmenti naturali

I pigmenti naturali sono sostanze ottenute da fonti naturali che vengono utilizzate per conferire colore. Questi pigmenti possono essere derivati da una varietà di materiali tra cui minerali, piante e animali. Ad esempio, l’ocra è un pigmento minerale utilizzato fin dalla preistoria, disponibile nelle tonalità del giallo, rosso e marrone. Si ottiene estraendo depositi minerali terrosi ricchi di ossido di ferro.

Perfetti per gli appassionati di arte, natura e pratiche sostenibili, questi testi esplorano le tonalità vibranti derivate dalla Terra e le loro applicazioni in vari contesti artistici e quotidiani.

Di cosa parlano i libri sui pigmenti naturali?

Esplorando il mondo dei colori naturali, Facciamo i colori! di Helena Arendt è una deliziosa scoperta per bambini e adulti.. Si tuffa nel processo di creazione di colori vivaci utilizzando elementi naturali facilmente accessibili come foglie, fiori e frutti. Il libro offre anche idee innovative per creare inchiostri naturali, gessetti colorati e altro ancora. È un tesoro di attività creative che interagiscono con l’ambiente.

Colori secondo natura di Paola Della Pergola è un manuale completo per la tintura naturale. Fornisce metodi semplici ma efficaci per estrarre uno spettro di colori dalle piante. Il libro copre una varietà di tecniche di tintura per diversi materiali, tra cui lana, cotone e lino. È una risorsa a cui rivolgersi per chiunque sia interessato al processo ecologico e creativo della tintura dei tessuti.

Libri in inglese

Book of Earth di Heidi Gustafson è un’intersezione tra arte e scienza, incentrato sull’ocra e sul suo significato storico e culturale. Questo libro non è solo una guida pratica ma anche uno studio antropologico, che offre un tuffo nel mondo dei pigmenti naturali e della loro applicazione in vari campi. L’esperienza di Gustafson e l’ampio archivio di pigmenti rendono questo libro una lettura unica e accattivante.

Earthen Pigments di Sandy Webster è una guida essenziale per artisti e artigiani. Spiega come raccogliere, elaborare e utilizzare i pigmenti derivati dalla terra nell’arte. Il libro fornisce istruzioni pratiche per trasformare questi pigmenti in vari mezzi artistici. È utile per chi è interessato alle pratiche artistiche tradizionali e naturali.

Infine, True Colors di Keith Recker è un’affascinante esplorazione dell’arte di creare colori da materiali naturali. Evidenziando l’importanza storica e la sostenibilità di questa pratica, presenta interviste con artigiani di tutto il mondo, che condividono le loro conoscenze e tradizioni. Questo libro offre una narrazione culturale significativa e opzioni sostenibili per il sistema della moda.

Lista dei migliori libri sui pigmenti naturali su Amazon

In basso la classifica dei 5 migliori libri sui pigmenti naturali che sono disponibili per l’acquisto su Amazon.it (gli ultimi 3 sono in inglese):

Facciamo i colori! Ricette e idee per dipingere e giocare con la natura

Titolo: Facciamo i colori! Ricette e idee per dipingere e giocare con la natura

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8861892613

Autore: Helena Arendt

Traduttore: S. Crimi

Editore: Terre di Mezzo

Edizione: illustrata (19 settembre 2013)

Pagine: 157

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Colori secondo natura. Manuale di tintura naturale

Titolo: Colori secondo natura

Sottotitolo: Manuale di tintura naturale

ISBN-13: 978-8865162866

Autore: Paola Della Pergola

Editore: Altreconomia

Edizione: 14 giugno 2018

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Book of Earth: A Guide to Ochre, Pigment, and Raw Color

Titolo: Book of Earth

Sottotitolo: A Guide to Ochre, Pigment, and Raw Color

ISBN-13: 978-1419764653

Autore: Heidi Gustafson

Editore: Harry N Abrams Inc

Edizione: prima (25 maggio 2023)

Pagine: 223

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Earthen Pigments: Hand-Gathering & Using Natural Colors in Art

Titolo: Earthen Pigments

Sottotitolo: Hand-Gathering & Using Natural Colors in Art

ISBN-13: 978-0764341786

Autore: Sandy Webster

Editore: Schiffer Pub Ltd

Edizione: 13 dicembre 2012

Pagine: 63

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







True Colors: World Masters of Natural Dyes and Pigments

Titolo: True Colors

Sottotitolo: World Masters of Natural Dyes and Pigments

ISBN-13: 978-1733200387

Autore: Keith Recker

Editore: Schiffer Craft

Edizione: Revised Edition (31 ottobre 2020)

Pagine: 244

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











