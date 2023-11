I 5 migliori libri sui razzi spaziali

I libri sui razzi spaziali approfondiscono la progettazione, la storia e la scienza dei veicoli spaziali. Sono affascinanti per gli appassionati di spazio e preziosi per studenti o professionisti del settore aerospaziale. Perfetto per chiunque sia curioso di esplorare lo spazio!

Di cosa parlano i libri sui razzi spaziali?

Guida al motore a razzo di Delfo Bulleri è un’esplorazione completa dei motori a razzo, coprendo i motori solidi, liquidi e ibridi tipi di carburante. Offre una prospettiva storica e approfondimenti tecnici dettagliati, inclusi principi e sfide di progettazione, che lo rendono ideale per coloro che hanno un vivo interesse per gli aspetti tecnici della missilistica.

Il Saturn V e le sue missioni racconta l’iconico razzo Saturn V e il suo ruolo fondamentale nelle missioni lunari. Questo volume, in linea con il 50° anniversario della missione Apollo 13, offre una miscela di narrativa storica e dettagli tecnici, rivolgendosi sia agli appassionati di storia che agli appassionati di tecnologia spaziale.

Nel campo dei viaggi spaziali spicca La propulsione spaziale avanzata di Luca Derosa. Questo libro discute sistemi di propulsione spaziale avanzati e visionari, che potenzialmente rivoluzionano i viaggi spaziali oltre il nostro sistema solare. È una lettura avvincente per coloro che sono affascinati dalle future possibilità dell’esplorazione spaziale.

Libri in inglese

Per una prospettiva più ampia sulla scienza missilistica, Rocket Science di Mark Denny e Alan Mcfadzean è una guida. Dai primi esperimenti ai moderni veicoli spaziali a propulsione nucleare, questo volume scompone la tecnologia complessa dietro i razzi spaziali in segmenti comprensibili, rivolgendosi a un vasto pubblico interessato alla scienza e alla storia dei razzi.

Escape from Earth di Fraser MacDonald offre una visione unica della storia americana origini del programma spaziale. Rivela le storie meno conosciute di Frank Malina e dei suoi contemporanei, intrecciando scienza, politica e dramma personale. Questo libro è particolarmente interessante per i lettori interessati alle storie umane dietro i progressi scientifici.

Lista dei migliori libri sui razzi spaziali su Amazon

Ecco l'elenco dei 5 migliori libri sui razzi spaziali che sono presenti su Amazon

Guida al motore a razzo

Titolo: Guida al motore a razzo

ISBN-13: 978-8897599975

Autore: Delfo Bulleri

Editore: Sandit Libri

Edizione: 1 dicembre 2014

Pagine: 157

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La propulsione spaziale avanzata. Soluzioni tecnologiche innovative per viaggiare oltre il Sistema solare

Titolo: La propulsione spaziale avanzata

Sottotitolo: Soluzioni tecnologiche innovative per viaggiare oltre il Sistema solare

ISBN-13: 978-8843099351

Autore: Luca Derosa

Editore: Carocci

Edizione: 30 gennaio 2020

Pagine: 149

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Rocket Science: From Fireworks to the Photon Drive

Titolo: Rocket Science

Sottotitolo: From Fireworks to the Photon Drive

ISBN-13: 978-3030280796

Autori: Mark Denny, Alan Mcfadzean

Editore: Springer Nature

Edizione: 1st ed. 2019 (22 ottobre 2019)

Pagine: 302

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Escape from Earth: A Secret History of the Space Rocket

Titolo: Escape from Earth

Sottotitolo: A Secret History of the Space Rocket

ISBN-13: 978-1781259719

Autore: Fraser MacDonald

Editore: Profile Books Ltd

Edizione: Main (3 giugno 2021)

Pagine: 384

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











