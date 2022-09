I 5 migliori libri sul cane corso

Il cane corso è una razza di cane italiana diffusa da molti secoli nella penisola. Appartenente al gruppo dei molossoidi, il cane corso è sostanzialmente un cane da presa. Probabilmente ha un legame a livello genetico con i cani grossi che sono stati a più riprese riprodotti in varie forme d’arte sin dai primi secoli a.C..

A testimonianza del fatto che i cani corsi sono allevati da molti secoli Italia c’è anche il fatto che venivano usati anche dall’esercito romano nelle campagne in giro per la penisola e per l’Europa. I cani corsi, infatti, risultavano molto utili per difendere gli accampamenti e in generale nel corso dei combattimenti. A partire dagli anni 60-70 del secolo scorso l’allevamento di questi cani ha subito un declino molto forte con pochi allevamenti rimasti soprattutto in Puglia, Campania e Basilicata.

Lista dei migliori libri sui cane corso su Amazon

Ecco la lista dei 5 migliori libri sui cane corso che sono presenti su Amazon (in versione italiana):

Il cane Corso italiano. Tra passato, presente e futuro

Titolo: Il cane Corso italiano. Tra passato, presente e futuro

ISBN-10: 8897525646

ISBN-13: 9788897525646

Autore: Claudio De Giuliani

Editore: Edizioni Altea

Edizione: 25 luglio 2022

Pagine: 870

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Ricerca storica sul cane corso. Testimonianze dell’antica tipologia autoctona morfofunzionale

Titolo: Ricerca storica sul cane corso. Testimonianze dell’antica tipologia autoctona morfofunzionale

Note: edizione illustrata

ISBN-10: 8896635742

ISBN-13: 9788896635742

Autore: Giovanni Tumminelli

Editore: Crepaldi

Edizione: illustrata (5 novembre 2018)

Pagine: 154

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







CANE CORSO: I Nostri Amici Cani Razza per Razza – 48

Titolo: CANE CORSO: I Nostri Amici Cani Razza per Razza – 48

ISBN-13:

Autore: Giancarlo Nazari

Editore: Simonelli Editore

Edizione: 8 dicembre 2019

Pagine: 87

Formato: Formato Kindle

Recensioni: vedi







Il cane da corso. Il cane da presa in Italia

Titolo: Il cane da corso. Il cane da presa in Italia

ISBN-10: 8899156213

ISBN-13: 9788899156213

Autore: Paolo Breber

Editore: Direct Publishing

Edizione: 19 dicembre 2016

Pagine: 210

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi











