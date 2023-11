I 5 migliori libri sul fascino dell’occulto

Ciascuno di questi testi, sebbene diversi per portata e prospettiva, funge da pezzo avvincente per coloro che sono affascinati dall’enigmatico e dal mistico. In particolare sono indirizzati alle persone che vogliono capire come questi aspetti hanno affascinato le generazioni nel corso della storia umana tanto che ancora oggi, in un’era contemporanea in parte dominata dalla scienza e dall’informazione esistono ancora ampie fasce della popolazione appassionate della materia.

Di cosa parlano i libri sul fascino dell'occulto?

Scavando nel fascino esoterico dell’invisibile e dell’arcano, il lavoro di Emanuele Fardella Che male c’è? fornisce un’indagine avvincente sul mondo enigmatico che affascina i giovani. Il testo esplora le influenze potenzialmente perniciose della musica, dei videogiochi e delle serie televisive che flirtano con temi occulti. Fardella offre un’esplorazione che fa riflettere, mettendo in discussione l’effettivo impatto che questi mezzi possono avere sulle menti impressionabili e se questi impegni possano effettivamente esercitare un potere persuasivo invisibile.

Passando dalla cultura contemporanea ad un’analisi più classica, Rudolf Steiner in Occultismo popolare offre un’esegesi spirituale del Vangelo della John, attraversando argomenti come l’aura, gli esseri astrali e le cronache di Akasha. Questo testo è un intricato intreccio di scienza spirituale e cristianesimo esoterico, in risonanza con coloro che cercano una comprensione avanzata delle basi spirituali nelle scritture religiose.

In un panorama storico, Storia della magia, della stregoneria e dell’occulto funge da cronaca esaustiva che ripercorre la storia fascino umano per la magia dallo sciamanesimo preistorico ai regni contemporanei della Wicca e dei tarocchi.

Massoneria e sette segrete fornisce un’immersione profonda nei corridoi nascosti del potere, è un’ampia esposizione in due volumi che approfondisce le società clandestine e il loro impatto secolare sulla civiltà europea. Epiphanius cura una raccolta di documenti, portando alla luce la narrativa oscura delle cabale esoteriche e la loro ricerca del dominio globale.

Inchiesta sull’occulto e il paranormale di G. Battista Guzzetti affronta le perenni domande che circondano l’occulto e i fenomeni paranormali. Questa indagine concisa ma approfondita passa al setaccio la dottrina ecclesiastica, la conoscenza razionale e la presunta influenza delle forze demoniache.

Lista dei migliori libri sul fascino dell'occulto su Amazon

Ora l’elenco dei 5 migliori libri sul fascino dell’occulto che si trovano su Amazon.it:

Occultismo popolare. Il Vangelo di Giovanni. La scienza dello spirito alla luce del Vangelo di Giovanni

Titolo: Occultismo popolare

Sottotitolo: Il Vangelo di Giovanni. La scienza dello spirito alla luce del Vangelo di Giovanni

ISBN-13: 978-8877876119

Autore: Rudolf Steiner

Traduttore: Laura Vanelli

Editore: Editrice Antroposofica

Edizione: prima (15 marzo 2019)

Pagine: 216

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia della magia, della stregoneria e dell’occulto

Titolo: Storia della magia, della stregoneria e dell’occulto

ISBN-13: 978-8858036723

Autore: Aavv

Editore: Gribaudo

Edizione: 7 ottobre 2021

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Massoneria e sette segrete. La faccia occulta della storia. Due volumi indivisibili

Titolo: Massoneria e sette segrete

Sottotitolo: La faccia occulta della storia. Due volumi indivisibili

ISBN-13: 978-8898000340

Autore: Epiphanius (a cura di)

Editore: Controcorrente

Edizione: quinta (25 febbraio 2021)

Pagine: 1000

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Inchiesta sull’occulto e il paranormale

Titolo: Inchiesta sull’occulto e il paranormale

ISBN-13: 978-8838419461

Autore: G. Battista Guzzetti

Editore: Piemme

Edizione: 1 dicembre 1993

Pagine: 132

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sul fascino dell'occulto





Tabella riepilogativa dei migliori libri sul fascino dell'occulto