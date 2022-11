I 5 migliori libri sul feticismo

Il feticismo può essere definito come una forma di comportamento sessuale per la quale una persona mostra il proprio interesse, sovente patologico, verso una parte del corpo non genitale, ad esempio i piedi. In realtà il termine “feticismo” ha un significato più ampio ma nel linguaggio odierno quasi sempre si va ad indicare il significato proprio della sfera sessuale ed erotica. Se il feticismo può essere considerabile come un approccio non patologico verso l’eccitazione sessuale, lo stesso può essere considerato come un disturbo mentale qualora cominci a provocare disagi psico-sociali notevoli oppure effetti dannosi per la vita sessuale di una persona.

Su Amazon non sono moltissimi libri sul feticismo. C’è un Piedi Pensieri per un feticista, di Laura De Luca, che ha ottenuto buoni responsi (“lettura molto piacevole”, “molto interessante per gli appassionati del genere”, eccetera) e c’è Alle radici dell’oggetto in psicoanalisi Uno sguardo sul feticismo da Freud a Lacan, di Raffaele Calabria, che ripercorre il tema del feticismo anche attraverso autori come Freud o Lacan.

Lista dei migliori libri sul feticismo su Amazon

Ora la classifica dei 5 migliori libri sul feticismo che sono disponibili per l’acquisto su Amazon:

Piedi. Pensieri per un feticista

Titolo: Piedi. Pensieri per un feticista

ISBN-10: 8894947076

ISBN-13: 9788894947076

Autore: Laura De Luca

Editore: Fefè

Edizione: 8 novembre 2018

Pagine: 233

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Alle radici dell’oggetto in psicoanalisi. Uno sguardo sul feticismo da Freud a Lacan

Titolo: Alle radici dell’oggetto in psicoanalisi

Sottotitolo: Uno sguardo sul feticismo da Freud a Lacan

ISBN-10: 8865313725

ISBN-13: 9788865313725

Autore: Raffaele Calabria

Editore: Alpes Italia

Edizione: 2 marzo 2017

Pagine: 216

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Falsi idoli. Le culture del feticismo

Titolo: Falsi idoli. Le culture del feticismo

ISBN-10: 8861372344

ISBN-13: 9788861372344

Autore: Louise J. Kaplan

Editore: Erickson

Edizione: 22 febbraio 2008

Pagine: 260

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Feticista da sempre

Titolo: Feticista da sempre. Ediz. illustrata

ISBN-10: 8899654139

ISBN-13: 9788899654139

Autore: Marcello Lisimaco, Luca Rossi (a cura di)

Illustratore: Franco Saudelli

Editore: Teaser LAB

Edizione: illustrata (1 settembre 2021)

Pagine: 280

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







Il feticismo in amore

Titolo: Il feticismo in amore

ISBN-10: 8846729101

ISBN-13: 9788846729101

Autore: Alfred Binet, P. Savoia (a cura di)

Editore: ETS

Edizione: 26 gennaio 2011

Pagine: 123

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi











