I 5 migliori libri sul grano

Approfondendo il mondo del grano e i suoi innumerevoli aspetti, questi testi offrono approfondimenti sulla coltivazione, sull’evoluzione storica, sulle innovazioni culinarie e sui benefici per la salute. Ideali per appassionati e professionisti, raccontano il vasto panorama dell’influenza del grano su cibo e cultura.

Di cosa parlano i libri sul grano?

Il grano è una guida alla coltivazione del grano. Annunciato come riferimento per studenti e professionisti, approfondisce le complessità della coltivazione del grano. Scritto da Pasquale Viggiani, M. Grazia D’Egidio, Bruna Saviotti e altri, bilancia informazioni dettagliate con fascino estetico. È sia una risorsa preziosa che una bella aggiunta a qualsiasi biblioteca.

Passando a Di grano in grano , questo lavoro di Sara Papa e Antonio Polzella trascende l’ordinario. È un viaggio culinario che sposa i classici pane e pizza italiani con una varietà di cereali, tra cui farro, avena, segale, mais e riso. È pieno di oltre 50 ricette innovative che non solo affermano ma reinventano anche la tradizione. Dal mais nero all’aronia, passando per le tecniche di lievitazione pionieristiche come la fermentazione della frutta e il kefir d’acqua, è utile per gli appassionati di gastronomia.

In Grani antichi e pasta madre , Silvia Petruzzelli offre un approccio coscienzioso al cibo, nel rispetto del gusto e della salute. Questo libro esplora il significato storico e culturale del pane, ripercorrendo il suo viaggio dalle antiche civiltà ai tempi moderni. Esamina gli ingredienti principali del pane, la loro evoluzione e le implicazioni sulla salute. È una ricca fonte di informazioni sulle diverse farine, sul lievito a contrasto e sulla pasta madre, e comprende una varietà di ricette per pane, focacce e dolci festivi.

Il grano futuro racconta la storia dei grani antichi e di nuove pratiche agricole resilienti. Racconta la “filiera degli 11 cereali” che fiorisce nel Parco Agricolo Sud Milano, celebrando la rinascita del pane sano e rispettoso dell’ambiente. Luciana Maroni e Daniela Ponzini curano questo racconto, mostrando come i cereali tradizionali richiedano meno acqua e nessuna sostanza chimica, favorendo la biodiversità e adattandosi bene ai diversi climi. È una testimonianza di un’economia di relazioni, che collega agricoltori e fornai con antiche saggezze e un giusto compenso.

Infine, La coltivazione familiare del grano di Paul Sauvegeot, Paul Grillo e Salvatore Ceccarelli, è un manuale unico originariamente distribuito in Francia durante la seconda guerra mondiale. Dimostra un’antica tecnica egiziana per moltiplicare le spighe di grano da poche in un piccolo giardino, consentendo alle famiglie di produrre il proprio grano in tempi di scarsità. È una tecnica adattabile per creare nuove miscele di cereali adatte alle sfide del cambiamento climatico.

