I 5 migliori libri sul mostro di Loch Ness

In questa selezione di libri incentrati sull’enigmatico mostro di Loch Ness, si possono rintracciare varie prospettive e informazioni per placare la tua curiosità su questa misteriosa creatura.

Di cosa parlano i libri sul mostro di Loch Ness?

Come primo testo (l’unico in italiano della lista) abbiamo un’emozionante storia d’avventura, in cui i giovani eroi devono proteggere il mostro di Loch Ness dai cattivi. Questo libro unisce la suspense al fascino dei criptidi, rendendolo perfetto per i giovani lettori in cerca di azione e intrighi.

Per coloro che cercano una guida completa, “The Essential Guide to the Loch Ness Monster & Other Aquatic Cryptids” offre un’esplorazione dettagliata non solo di Nessie ma anche di altri criptidi acquatici in tutto il mondo. Immergiti nelle prove, nelle opinioni degli esperti e negli incontri intriganti, tutti presentati dal famoso criptozoologo Ken Gerhard.

Se sei alla ricerca di una prospettiva più equilibrata, “Loch Ness Monster” fornisce un giusto esame dei miti e delle leggende che circondano Nessie. Distingue le informazioni confermate dalle storie prive di fondamento, aiutando i lettori a separare i fatti dalla finzione.

“The Loch Ness Monster: The Evidence” adotta un approccio scientifico. Steuart Campbell valuta criticamente le prove dell’esistenza di Nessie, smascherando presunti avvistamenti ed esaminando il lavoro del sonar. Questo libro è una lettura obbligata per coloro che bramano un’analisi rigorosa e scettica del mistero di Loch Ness.

Infine, “Photographs of the Loch Ness Monster” approfondisce la controversia che circonda le fotografie che affermano di catturare Nessie. Esamina più di 40 immagini, valutandone l’autenticità e sfidando le argomentazioni scettiche.

Lista dei migliori libri sul mostro di Loch Ness su Amazon

E adesso la top list dei 5 migliori libri sul mostro di Loch Ness che sono disponibili per l’acquisto su Amazon (gli ultimi 4 sono in inglese):

Il segreto di Loch Ness

Titolo: Il segreto di Loch Ness

ISBN-13: 978-8856614244

Autore: Alberto Melis

Illustratore: B. Iacopo

Editore: Piemme

Edizione: 28 settembre 2010

Pagine: 265



Formato: copertina flessibile







The Essential Guide to the Loch Ness Monster & Other Aquatic Cryptids

Titolo: The Essential Guide to the Loch Ness Monster & Other Aquatic Cryptids

ISBN-13: 978-0578847467

Autore: Ken Gerhard

Editore: Crypto Excursions

Edizione: 10 febbraio 2021

Pagine: 263



Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Loch Ness Monster: The Legendary Stories of the Loch Ness Monster From An Unbiased View

Titolo: Loch Ness Monster

Sottotitolo: The Legendary Stories of the Loch Ness Monster From An Unbiased View

ISBN-13: 978-1515164159

Autore: Elgin Cook

Editore: CreateSpace Independent Publishing Platform

Edizione: 20 luglio 2015

Pagine: 66



Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







The Loch Ness Monster: The Evidence

Titolo: The Loch Ness Monster

Sottotitolo: The Evidence

ISBN-13: 978-1573921787

Autore: Steuart Campbell

Editore: Prometheus

Edizione: 1 dicembre 1997

Pagine: 129



Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Photographs of the Loch Ness Monster: The Good, the Bad and the Ugly

Titolo: Photographs of the Loch Ness Monster

Sottotitolo: The Good, the Bad and the Ugly

ISBN-13: 978-1793256843

Autore: Roland Watson

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 402



Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











