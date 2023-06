I 5 migliori libri sul rafting

Benvenuti in questo assortimento di libri sull’emozionante sport d’avventura del rafting. Se sei un appassionato di attività acquatiche adrenaliniche o semplicemente curioso di esplorare il mondo del rafting, questa selezione fa al caso tuo. Quindi, tuffiamoci nell’emozionante mondo della pagaiata, delle rapide e delle correnti d’acqua!

Di cosa parlano i libri sul rafting?

Alcuni libri si concentrano sulla fornitura di guide dettagliate ai migliori percorsi di rafting in regioni specifiche. Ad esempio, I più bei percorsi in Italia e Corsica è un’ottima guida che delinea i più bei percorsi di rafting in Italia e in Corsica. Offre una panoramica completa di canoa, kayak, rafting e hydrospeed, rendendolo una risorsa preziosa sia per i principianti che per gli avventurieri esperti.

Altro titolo degno di nota è Outdoor. Canoa-kayak-rafting , che va oltre l’Italia ed esplora 320 itinerari in Europa e nel mondo. Scritto da Augusto Fortis, questo libro unisce esperienze personali, splendide fotografie e descrizioni dettagliate di percorsi e difficoltà. Per i lettori interessati alla storia e all’evoluzione del rafting, L’arte del pagaiare: storia illustrata: Volume 4 – Rafting e canoe gonfiabili è una scelta intrigante. Scritto da Lorenzo Molinari, questa serie in quattro volumi fornisce una storia completa e illustrata della canoa. Quello inserito nella lista qui sotto e il volume 4 che approfondisce specificamente rafting, canoe gonfiabili, canoa competitiva e campioni.

Inoltre, Canoa, kayak, rafting, torrentismo , un libro edito nel 1995 di quasi 200 pagine, offre un approccio progressivo alla padronanza delle tecniche di discesa fluviale. Scritto da Maurizio Bernasconi, questo libro presenta 100 esercizi che aiutano i lettori a migliorare le proprie capacità.

Altri dettagli

Esistono guide complete come L’arte del pagaiare: storia illustrata: Volume 4 – Rafting e canoe gonfiabili con oltre 400 pagine, che forniscono un’ampia copertura della storia dello sport. Invece Rafting è una pubblicazione più concisa con 128 pagine.

Lista dei migliori libri sul rafting su Amazon

Ora la classifica dei 5 migliori libri sul rafting che si trovano su Amazon italiano:

Outdoor. Canoa-kayak-rafting

Titolo: Outdoor

Sottotitolo: Canoa-kayak-rafting

ISBN-13: 978-8865700952

Autore: Augusto Fortis

Editore: Macchione Editore

Edizione: 11 luglio 2012

Pagine: 336

Recensioni: vedi

Formato: Rilegato in Pelle







Rafting

Titolo: Rafting

ISBN-13: 978-8845076657

Autore: Maurizio Bernasconi, Marco Tenucci

Editore: Fabbri

Edizione: 1 dicembre 1998

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sul rafting





Tabella riepilogativa dei migliori libri sul rafting