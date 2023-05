I 5 migliori libri sul Rojava

Il Rojava, noto anche come amministrazione autonoma della Siria settentrionale e orientale, è una regione autonoma nel nord della Siria fondata nel 2012 dal popolo curdo. Quest’area amministrativa è salita alla ribalta per il suo sistema politico unico basato sul confederalismo democratico, che promuove l’uguaglianza di genere, la sostenibilità ecologica e la diversità etnica e religiosa. Il Rojava è stato anche in prima linea nella lotta contro l’ISIS.

I libri sul Rojava possono essere molto utili per capire il background storico e culturale del popolo curdo, l’emergere e lo sviluppo della rivoluzione del Rojava, i principi e le pratiche del confederalismo democratico e il ruolo delle donne nella rivoluzione. In tal senso possono attrarre attivisti, studenti e studiosi di varie discipline, giornalisti e professionisti dei media, operatori umanitari e organizzazioni umanitarie, responsabili politici e diplomatici e sostenitori della pace in generale.

Di cosa parlano i libri sul Rojava?

I libri qui elencati riguardano la regione del Rojava che trattano aspetti della politica e della cultura della regione spesso discutendo dei modi in cui il popolo curdo sta lottando per una maggiore autonomia e autodeterminazione.

Molti dei libri sono scritti da attivisti e giornalisti internazionali che si sono recati nella regione per riferire sul conflitto e sul movimento rivoluzionario. Forniscono resoconti di prima mano di ciò che sta accadendo sul campo e spesso attingono a interviste con combattenti curdi e leader politici per fornire approfondimenti sugli obiettivi e le tattiche della rivoluzione.

Alcuni si concentrano maggiormente sugli aspetti sociali e culturali della rivoluzione, esplorando il ruolo delle donne, per esempio, oi modi in cui il popolo curdo sta lavorando per costruire una nuova forma di governo democratico. Altri sono più concentrati sugli aspetti militari.

Lista dei migliori libri sul Rojava su Amazon

Ora la top list dei 5 migliori libri sul Rojava che si possono trovare su Amazon:

Rojava una democrazia senza stato

Titolo: Rojava una democrazia senza stato

ISBN-13: 978-8898860494

Autore: Dilar Dirik (a cura di), David Levi Strauss (a cura di), Michael T. Taussig (a cura di)

Traduttore: Claudia Campisano

Traduttore: Sara Marchesi

Editore: Elèuthera

Edizione: 28 settembre 2017

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Un’utopia concreta. Le montagne del Kurdistan e la rivoluzione in Rojava: un diario di viaggio

Titolo: Un’utopia concreta. Le montagne del Kurdistan e la rivoluzione in Rojava

Sottotitolo: un diario di viaggio

ISBN-13: 978-8867182039

Autore: Lower Class Magazine, Rete Kurdistan (a cura di)

Prefazione: Anja Flach

Editore: Red Star Press

Edizione: 4 luglio 2018

Pagine: 213

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La sfida anarchica nel Rojava

Titolo: La sfida anarchica nel Rojava

ISBN-13: 978-8889413999

Autore: Norma Santi (a cura di), Salvo Vaccaro (a cura di)

Editore: BFS Edizioni

Edizione: 15 febbraio 2019

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sul Rojava





Tabella riepilogativa dei migliori libri sul Rojava