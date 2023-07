I 5 migliori libri sul trekking con il cane

Abbiamo selezionato cinque libri sul trekking con i cani, disponibili su Amazon. Questi libri sono una risorsa inestimabile sia per gli appassionati di outdoor che per gli amanti dei cani. Ogni titolo fornisce approfondimenti e indicazioni pratiche per chiunque si avventuri nei grandi spazi aperti con i propri amici a quattro zampe. Che tu stia esplorando le Dolomiti, gli Appennini oi paesaggi mozzafiato dell’Alto Adige, questi libri offrono una ricchezza di informazioni sui migliori sentieri, itinerari adatti e considerazioni importanti quando si fa trekking con i cani.

Di cosa parlano i libri sul trekking con il cane?

Dolomiti a sei zampe è una guida tascabile dedicata all’esplorazione in montagna con i nostri amici a quattro zampe. Scritto da Antonella Fornari, il libro presenta 32 suggestivi itinerari tra Trentino e Veneto. Ogni percorso è accompagnato da preziose informazioni su fonti d’acqua, zone d’ombra e punti importanti per l’animale.

Dog trekking in Appennino è una guida che offre 44 affascinanti itinerari attraverso i bellissimi paesaggi dell’Appennino centrale, permettendo ai cani di proprietari di intraprendere avventure indimenticabili insieme ai loro fedeli compagni. Con un capitolo introduttivo penetrante e consigli esperti su escursioni adatte per i cani è una risorsa essenziale per gli appassionati di montagna che desiderano esplorare la regione dell’Appennino.

Trekking a 6 zampe presenta 40 percorsi coinvolgenti attraverso il Dolomiti e dintorni in Trentino, Alto Adige e Veneto. Con un focus su bambini e cani, i percorsi soddisfano le loro esigenze specifiche, garantendo un’esperienza memorabile e divertente per tutti.

Alla scoperta dell’Alto Adige con l’amico più fedele presenta una selezione di 65 tour adatti per i cani in tutto l’Alto Adige. Offrendo passeggiate adatte a tutte le stagioni e condizioni meteorologiche, il libro copre diversi paesaggi e livelli di difficoltà. Descrizioni dettagliate, dati tecnici e mappe topografiche facilitano la navigazione.

Kanipè , scritto da Anna Faldi, racconta esperienze personali e anni di avventure di dog trekking. Fornisce preziose informazioni su come iniziare a fare trekking con il tuo cane, scegliere percorsi adatti, preparare il tuo compagno canino, mettere in valigia l’attrezzatura essenziale e dare priorità alla sicurezza e al rispetto sia per il tuo cane che per l’ambiente circostante.

Lista dei migliori libri sul trekking con il cane su Amazon

Ecco la “classifica” dei 5 migliori libri sul trekking con il cane che si possono trovare su Amazon.it:

Dolomiti a sei zampe. 32 itinerari per vivere i monti con il nostro cane

Titolo: Dolomiti a sei zampe

Sottotitolo: 32 itinerari per vivere i monti con il nostro cane

ISBN-13: 978-8899369446

Autore: Antonella Fornari

Editore: DBS

Edizione: Prima edizione (1 gennaio 2016)

Pagine: 168

Formato: copertina flessibile







Kanipè. In montagna con il tuo cane

Titolo: Kanipè

Sottotitolo: In montagna con il tuo cane

ISBN-13: 9791259680983

Autore: Anna Faldi

Editore: EBS Print

Edizione: 8 gennaio 2021

Pagine: 164

Formato: copertina flessibile











