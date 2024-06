I 5 migliori libri sul turismo industriale

Questi testi ti permetteranno di capire l’affascinante mondo del turismo industriale perché potrai approfondire i vari aspetti del patrimonio industriale, dai siti storici e le identità culturali alle esperienze personali e agli sviluppi strategici.

Di cosa parlano i libri sul turismo industriale

Guida al turismo industriale di Jacopo Ibello offre un’esplorazione completa del patrimonio industriale italiano, dalle fabbriche abbandonate ai fiorenti musei industriali. Questa guida approfondisce il significato storico e culturale di questi siti ed evidenzia gli sforzi in corso per bilanciare la presenza industriale con considerazioni ambientali.

In Il turismo industriale in Lombardia , Monica Amari offre un’analisi illustrata del turismo industriale in Lombardia. Sebbene i dettagli specifici siano limitati, questa pubblicazione promette un viaggio visivo attraverso importanti siti industriali, contribuendo alla comprensione di come il patrimonio industriale viene preservato e presentato in una delle regioni più industriose d’Italia.

Terreni aziendali di Marco Montemaggi approfondisce l’intricato rapporto tra cultura industriale e identità territoriale. Attraverso casi esemplari e testimonianze autorevoli, Montemaggi illustra come il patrimonio industriale possa costituire una preziosa risorsa per il turismo e la preservazione culturale. Il libro discute concetti come Brandscape e la percezione in evoluzione dei siti industriali.

Un uomo in partenza di Gianluca Niero e Manuela Camponovo racconta le vivide esperienze di una esperta guida turistica. Niero condivide le sue avventure in Italia, Europa e oltre, mescolando umorismo e intuizione mentre racconta vari aneddoti di viaggio.

Industrial Tourism , scritto da Alexander HJ Otgaar, Leo van den Berg e Rachel Xiang Feng, è un testo inglese che esamina le potenzialità del turismo industriale come strumento economico e gestionale. Utilizzando casi di studio di città come Wolfsburg, Colonia e Torino, il libro fornisce un’analisi dettagliata dello sviluppo di successo del turismo industriale e offre consigli pratici per le città e le aziende che cercano di trarre vantaggio da questo settore in crescita.

Lista dei migliori libri sul turismo industriale su Amazon

Ecco la top list dei 5 migliori libri sul turismo industriale che sono presenti su Amazon:

Guida al turismo industriale

Titolo: Guida al turismo industriale

ISBN-13: 978-8862987578

Autore: Jacopo Ibello

Editore: Morellini

Edizione: 12 novembre 2020

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il turismo industriale in Lombardia

Titolo: Il turismo industriale in Lombardia

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8843563562

Autore: Monica Amari

Editore: Mondadori Electa

Edizione: illustrata (1 gennaio 1999)

Pagine: 148

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Company lands. La cultura industriale come valore per il territorio

Titolo: Company lands

Sottotitolo: La cultura industriale come valore per il territorio

ISBN-13: 978-8879709477

Autore: Marco Montemaggi

Editore: EDIFIR

Edizione: 2 settembre 2020

Pagine: 120

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Un uomo in partenza. Memorie di un accompagnatore turistico

Titolo: Un uomo in partenza

Sottotitolo: Memorie di un accompagnatore turistico

ISBN-13: 978-8899644482

Autori: Gianluca Niero, Manuela Camponovo (a cura di)

Editore: Linea Edizioni

Edizione: 5 aprile 2018

Pagine: 104

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Industrial Tourism: Opportunities for City and Enterprise

Titolo: Industrial Tourism

Sottotitolo: Opportunities for City and Enterprise

ISBN-13: 978-1409402206

Autori: Alexander H.J. Otgaar, Leo van den Berg, Rachel Xiang Feng

Editore: Routledge

Edizione: prima (28 giugno 2010)

Pagine: 242

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese











Tabella riepilogativa dei migliori libri sul turismo industriale