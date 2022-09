I 5 migliori libri sulla bonifica dell’agro pontino

La bonifica dell’agro pontino è stata un’opera di bonifica svoltasi durante gli anni 20 e anni 30 nella Lazio. Considerata come uno dei trionfi ingegneristici di Mussolini, la bonifica dell’agro pontino trasformò letteralmente quella che era solo un’ampia area paludosa, scarsamente popolata, in un territorio con numerose opere pubbliche e nuove cittadine (“città nuove”) poi popolatesi in pochi anni grazie anche all’incoraggiamento di forti flussi migratori da diverse parti d’Italia.

Quello della bonifica della zona dell’agro pontino è un argomento che evidentemente sta ancora a cuore o comunque interessa a molti italiani: dando un’occhiata su Amazon italiano, infatti, ci sono diversi libri, alcuni dei quali pubblicati solo negli ultimi anni, su questa azione di drenaggio e di bonifica che in effetti ha cambiato il volto di un’ampia area del Lazio e che ha avuto risvolti sociali non solo locali.

Lista dei migliori libri sulla bonifica dell'agro pontino su Amazon

Ecco l’elenco dei 5 migliori libri sulla bonifica dell’agro pontino che sono acquistabili su Amazon (versione italiana):

Canale Mussolini. Parte prima

Titolo: Canale Mussolini. Parte prima

ISBN-10: 8804751397

ISBN-13: 9788804751397

Autore: Antonio Pennacchi

Illustratore: S. Cardinali

Editore: Mondadori

Edizione: 26 aprile 2022

Pagine: 468

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi







La sfida del Clerici. La fallita bonifica capitalista dello stato fascista in Agro Pontino

Titolo: La sfida del Clerici

Sottotitolo: La fallita bonifica capitalista dello stato fascista in Agro Pontino

ISBN-10: 8832871241

ISBN-13: 9788832871241

Autore: Francesco Moriconi

Editore: Tra le righe libri

Edizione: 7 luglio 2020

Pagine: 206

Formato: Copertina flessibile

Recensioni: vedi











