I 5 migliori libri sulla ceroplastica

Questi libri offrono un’esplorazione approfondita della ceroplastica, un’antica forma d’arte che unisce scienza e arte. La selezione include analisi storiche, guide tecniche e studi visivi.

Di cosa parlano i libri sulla ceroplastica

Sortilegi di cera fornisce un resoconto dettagliato della storia della modellazione in cera, in particolare in relazione al suo duplice ruolo nell’arte e nella scienza. Il testo esplora come la cera sia stata utilizzata per creare rappresentazioni sorprendentemente realistiche, spesso confondendo i confini tra arte e realtà. Discutendo di collezioni notevoli, come quella del Duca Ferdinando al Castello di Ambras, evidenzia la meraviglia e l’illusione che queste creazioni hanno ispirato nel corso dei secoli.

Il santo con due piedi sinistri si addentra nell’affascinante mondo delle effigi in cera, concentrandosi in particolare sul contesto religioso in cui questi manufatti vennero creati. Massimiliano Ghilardi esamina le origini e la diffusione di questi corpi di santi in cera, che ebbero inizio a Roma sotto Clemente XIV. Attraverso una ricerca meticolosa, il libro svela il ruolo di Antonio Magnani, un chirurgo toscano, nello sviluppo di questa forma d’arte che fa luce sui metodi e sui luoghi di produzione.

In Cera, ceroplasti e cirari , Emanuele Insinna offre una panoramica storica della modellazione in cera, facendo risalire le sue radici all’antico Egitto e a Roma. Il libro si concentra sull’uso della cera nella creazione di modelli scientifici e anatomici a partire dal 1600, evidenziandone anche le applicazioni artistiche. Particolare attenzione è data alla tradizione siciliana della modellazione in cera, in particolare nell’era barocca, e al modo in cui questa arte è stata preservata e rivitalizzata a Palermo.

La ceroplastica in Sicilia esamina gli aspetti tecnici e storici della modellazione in cera in Sicilia, con particolare attenzione alle tecniche di restauro. Sebbene il libro offra spiegazioni dettagliate sui materiali utilizzati, un lettore ha trovato insufficiente la copertura dei progetti di restauro. Tuttavia, questo volume è una risorsa preziosa per collezionisti e appassionati interessati al lato tecnico della modellazione in cera, in particolare nel contesto dell’artigianato siciliano.

Storia del ritratto in cera di Julius von Schlosser è un testo sulla storia del ritratto in cera, che copre un’ampia gamma di argomenti, dalle maschere funerarie romane alle figure di cera di Madame Tussaud. Il libro include un atlante delle figure di cera conservate in Europa, che fornisce una panoramica completa di questa forma unica di espressione artistica. L’opera di Schlosser è accompagnata da note aggiornate e da una bibliografia dettagliata che estende la discussione ai modelli di cera anatomici, votivi e botanici.

Lista dei migliori libri sulla ceroplastica su Amazon

E adesso l’elenco dei 5 migliori libri sulla ceroplastica che sono disponibili per l’acquisto su Amazon:

Sortilegi di cera. La ceroplastica tra arte e scienza

Titolo: Sortilegi di cera

Sottotitolo: La ceroplastica tra arte e scienza

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8863731699

Autore: F. Simonetti (a cura di)

Editore: SAGEP

Edizione: illustrata (1 gennaio 2012)

Pagine: 32

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il santo con due piedi sinistri. Appunti sulla genesi dei corpisanti in ceroplastica

Titolo: Il santo con due piedi sinistri

Sottotitolo: Appunti sulla genesi dei corpisanti in ceroplastica

ISBN-13: 978-8868641245

Autore: Massimiliano Ghilardi

Editore: LuoghInteriori

Edizione: 15 gennaio 2019

Pagine: 108

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cera, ceroplasti e cirari

Titolo: Cera, ceroplasti e cirari

ISBN-13: 978-8898311354

Autore: Emanuele Insinna

Editore: Giambra

Edizione: 1 gennaio 2014

Pagine: 98

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La ceroplastica in Sicilia. Studio e restauro

Titolo: La ceroplastica in Sicilia

Sottotitolo: Studio e restauro

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8854839915

Autori: M. Letizia Amadori, Roberto Buresta, Antonella Casoli, M. Sebastianelli (a cura di)

Editore: Aracne

Edizione: illustrata (1 aprile 2011)

Pagine: 100

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia del ritratto in cera. Un saggio

Titolo: Storia del ritratto in cera

Sottotitolo: Un saggio

ISBN-13: 978-8889854662

Autori: Julius von Schlosser, Andrea Daninos (a cura di)

Editore: OFFICINA LIBRARIA SRL

Edizione: illustrata (22 settembre 2011)

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla ceroplastica