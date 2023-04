I 5 migliori libri sulla Compagnia delle Indie Orientali

La Compagnia delle Indie Orientali è stata una società commerciale britannica fondata nel 1600. È nota soprattutto per il fatto di aver detenuto il monopolio del commercio britannico con l’Asia per molti decenni tanto che ha influenzato in modo significativo l’imperialismo e la colonizzazione britannici e ha plasmato il commercio moderno. Questi sono i motivi per i quali i libri sulla Compagnia delle Indie Orientali sono ricercati: le persone possono voler comprendere la storia, l’economia, la politica e la cultura nonché altri fattori come la logistica e gli aspetti affaristici di questa società.

Di cosa parlano i libri sulla Compagnia delle Indie Orientali?

I libri su questo argomento parlano delle origini di questa compagnia nonché del suo coinvolgimento nelle varie guerre e conflitti nei quali si è trovata, suo malgrado, coinvolta. Inoltre molti libri parlano dell’impatto economico che questa compagnia ha avuto, non solo sul mondo economico e affaristico, e dello sfruttamento delle aree e delle nazioni colonizzate. Alcuni libri esaminano le vite di figure significative associate alla Compagnia, tra cui Robert Clive e Warren Hastings. Inoltre, i libri possono approfondire la connessione della Compagnia delle Indie Orientali con eventi storici più ampi.

I primi due libri della nostra lista, Anarchia e La compagnia delle Indie si concentrano soprattutto sulle modalità adottate da questa compagnia per detenere il monopolio del commercio britannico con l’India e il sud-est asiatico per oltre 200 anni, monopolio che ha reso questa società una vera e propria antesignana delle odierne multinazionali. Questi libri discutono dell’ascesa al potere dell’azienda, del suo impatto sull’economia e sulla politica della regione e del suo eventuale declino.

Compagnia delle Indie Orientali. Una storia giuridica (1600-1708) adotta un approccio più legalistico, esaminando il quadro giuridico e istituzionale che ha permesso alla Compagnia delle Indie Orientali di operare ed espandere le sue operazioni. Infine, La Via del Tè si focalizza sul coinvolgimento della British East India Company nel commercio del tè con la Cina.

