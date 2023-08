I 5 migliori libri sulla costruzione della prima bomba atomica

La costruzione della prima bomba atomica a Los Alamos nel 1945 segnò un punto di svolta nella storia, scatenando il potere distruttivo delle armi nucleari, alterando la geopolitica e sollevando profonde questioni etiche sul futuro dell’esistenza dell’umanità.

In questa selezione di libri il tema generale ruota proprio intorno allo sviluppo e all’impatto della prima bomba atomica in seno a questo importante progetto. Questi lavori forniscono un’esplorazione completa degli scienziati, degli eventi e delle conseguenze associati alla creazione di queste potenti armi.

Di cosa parlano i libri sulla costruzione della prima bomba atomica?

Questi libri forniscono collettivamente un approfondimento sulla storia, sulle personalità e sulle considerazioni etiche che circondano lo sviluppo di quest’arma che, senza dubbio, cambiato il corso della storia dell’umanità.

Un libro importante approfondisce la vita di Robert Oppenheimer, una figura centrale nello sviluppo della bomba atomica. Lo ritrae come uno scienziato brillante ma controverso che ha svolto un ruolo fondamentale nel tentativo riuscito di sconfiggere i nazisti nella corsa per la prima bomba atomica. Questo libro approfondisce anche la complessa personalità di Oppenheimer e i suoi scontri con personaggi politici come il senatore Joseph McCarthy.

Un altro libro all’interno di questa raccolta offre una prospettiva unica presentando dieci storie di diversi scienziati, sia vincitori che vinti, coinvolti nell’invenzione della bomba atomica. Fa luce sui loro destini e fornisce vari punti di vista sulla creazione dell’arma che pose fine alla guerra e diede inizio a una nuova era.

Inoltre, c’è una biografia monumentale che cattura in modo molto dettagliato la vita di Robert Oppenheimer. Mette in evidenza i suoi successi, inclusa la sua leadership nel Progetto Manhattan e il successivo sviluppo della bomba atomica. Il libro esplora anche la sua successiva difesa del controllo nucleare internazionale e la sua opposizione alla bomba all’idrogeno.

Passiamo ai due libri inglesi, entrambi molto interessanti. “The Making of the Atomic Bomb” offre un resoconto storico completo dello sviluppo della bomba atomica, dalle prime discussioni teoriche all’importante test della Trinità e ai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki. Descrive i principali scienziati coinvolti, rendendola una narrazione accattivante di scoperte e invenzioni scientifiche.

Infine, “Dark Sun: The Making Of The Hydrogen Bomb” presenta l’avvincente storia della politica e della scienza dietro lo sviluppo della bomba all’idrogeno. Attingendo da file segreti negli Stati Uniti e nell’ex Unione Sovietica, svela le motivazioni dietro la creazione di un’arma che avrebbe caratterizzato la politica mondiale per decenni.

Lista dei migliori libri sulla costruzione della prima bomba atomica su Amazon

E adesso l’elenco dei 5 migliori libri sulla costruzione della prima bomba atomica che sono in vendita su Amazon.it (gli ultimi 2 sono in inglese):

Robert Oppenheimer. L’uomo che inventò la bomba atomica

Titolo: Robert Oppenheimer

Sottotitolo: L’uomo che inventò la bomba atomica

ISBN-13: 978-8845276576

Autore: Ray Monk

Traduttore: Giuseppe Bernardi

Editore: Bompiani

Edizione: 8 ottobre 2014

Pagine: 1212

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Una bomba, dieci storie. Gli scienziati e l’atomica

Titolo: Una bomba, dieci storie

Sottotitolo: Gli scienziati e l’atomica

ISBN-13: 978-8842490364

Autore: Stefania Maurizi

Editore: Mondadori Bruno

Edizione: 1 gennaio 2004

Pagine: 266

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Oppenheimer. Trionfo e caduta dell’inventore della bomba atomica

Titolo: Oppenheimer

Sottotitolo: Trionfo e caduta dell’inventore della bomba atomica

ISBN-13: 978-8811009689

Autori: Kai Bird, Martin J. Sherwin

Traduttore: Alfonso Vinassa de Regny

Editore: Garzanti

Edizione: terza (20 giugno 2023)

Pagine: 896

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







The Making of the Atomic Bomb

Titolo: The Making of the Atomic Bomb

ISBN-13: 978-1471111235

Autore: Richard Rhodes

Editore: Simon + Schuster UK

Edizione: Trade Paperback (5 luglio 2012)

Pagine: 838

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Dark Sun: The Making Of The Hydrogen Bomb

Titolo: Dark Sun

Sottotitolo: The Making Of The Hydrogen Bomb

ISBN-13: 978-0684824147

Autore: Richard Rhodes

Editore: Simon & Schuster

Edizione: Reprint (6 agosto 1996)

Pagine: 764

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











