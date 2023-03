I 5 migliori libri sulla deduzione

La deduzione è uno strumento importante utilizzato per dare un senso a informazioni complesse e arrivare a decisioni informate, formando conclusioni basate su fatti o premesse. È una funzione cerebrale fondamentale. Tramite la deduzione una persona può arrivare ad una conclusione logica partendo da premesse o informazioni già note. Questa capacità di elaborazione è strettamente legata alle abilità cognitive superiori e coinvolge diverse aree del cervello, tra cui il lobo frontale e il sistema limbico. Ed è quella, tra l’altro, che ha permesso agli stessi esseri umani di costruire società così complesse come quelle odierne e, in generale, di progredire tramite le più importanti scoperte scientifiche.

Di cosa parlano i libri sulla deduzione

Per i professionisti in campi che richiedono pensiero critico e risoluzione dei problemi, i libri sulla deduzione possono offrire un supporto interessante per capire le stesse basi della logica umana. Che si tratti di diritto, scienza o affari, padroneggiare il ragionamento deduttivo è essenziale. Ma non è solo per lavoro. Anche gli appassionati di puzzle logici, giochi e chiunque cerchi di migliorare le proprie capacità analitiche e decisionali possono trarne vantaggio.

Lista dei migliori libri sulla deduzione su Amazon

In basso l’elenco dei 5 migliori libri sulla deduzione che si possono comprare su Amazon:

Mastermind: Pensare come Sherlock Holmes

Titolo: Mastermind

Sottotitolo: Pensare come Sherlock Holmes

ISBN-13:

Autore: Maria Konnikova

Traduttore: Pietro Formenton

Editore: Ponte alle Grazie

Edizione: 30 maggio 2013

Pagine: 325

Recensioni: vedi

Formato: Formato Kindle







La sottile arte della deduzione

Titolo: La sottile arte della deduzione

ISBN-13: 978-8842523031

Autore: Albert Dormer

Editore: Ugo Mursia Editore

Edizione: 30 giugno 1998

Pagine: 174

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’arte del pensiero logico: I princìpi dell’uso corretto del pensiero

Titolo: L’arte del pensiero logico

Sottotitolo: I princìpi dell’uso corretto del pensiero

ISBN-13:

Autore: William Atkinson

Editore: Area51 Publishing

Edizione: 19 marzo 2017

Pagine: 84

Recensioni: vedi

Formato: Formato Kindle







Deduzione e critica. Il trascendentale come necessità del possibile

Titolo: Deduzione e critica

Sottotitolo: Il trascendentale come necessità del possibile

ISBN-13: 978-8854832893

Autore: Maurizio E. Candiotto

Editore: Aracne

Edizione: 1 luglio 2010

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sulla deduzione





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla deduzione