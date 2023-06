I 5 migliori libri sulla famiglia Kennedy

Con questa nuova selezione approfondiamo la storica famiglia dei Kennedy. I libri fanno luce su vari aspetti della famosa famiglia americana, esplorandone la storia, le vite personali e l’eredità duratura. Dalle indagini approfondite sull’assassinio di Kennedy ai resoconti personali di individui che erano vicini alla famiglia, questi libri offrono prospettive molto interessanti, a volte tralasciate dal mainstream informativo tradizionale.

Di cosa parlano i libri sulla famiglia Kennedy?

Alcuni libri si concentrano su eventi specifici, come l’assassinio di John F. Kennedy, offrendo prospettive alternative e sfidando le narrazioni ufficiali. Ad esempio, Il complotto: La controinchiesta segreta dei Kennedy sull’omicidio di JFK presenta l’incredibile indagine parallela commissionata dalla famiglia Kennedy. La famiglia, infatti, contestò il resoconto ufficiale dell’omicidio di John Kennedy del 1963.

Altri libri approfondiscono le vite personali dei Kennedy, fornendo ai lettori scorci intimi nel loro mondo. Tenere la rotta è l’autobiografia di Edward M. Kennedy, il più giovane dei figli di Joseph P. Kennedy e Rose Fitzgerald. In qualità di senatore del Massachusetts e uno dei più stimati legislatori democratici, Edward M. Kennedy ha svolto un ruolo significativo nella politica americana.

I miei anni con Kennedy svela gli archivi e i ricordi di Jacques Lowe, Il fotografo personale di JFK. La stretta amicizia di Lowe con Kennedy gli ha permesso di catturare momenti intimi e creare una profonda documentazione straordinaria della vita privata del presidente. I Kennedy fornisce una panoramica completa della dinastia che ha lasciato un segno indelebile sul 20° secolo. Questo libro, scritto da Gianni Bisiach, approfondisce le storie, i fatti e i documenti affascinanti che circondano la famiglia Kennedy, in particolare John.

Per una prospettiva più personale, Jackie’s Girl: My Life with the Kennedy Family , l’unico libro in inglese della lista, racconta le esperienze di Kathy McKeon, che ha servito come assistente personale dei Kennedy. Il suo libro di memorie fornisce un ritratto unico e intimo della vita con la famiglia, offrendo uno sguardo dietro le quinte della routine quotidiana e dei momenti di gioia e dolore.

Lunghezze

Questi libri variano in lunghezza, con alcuni che superano le 250 pagine e altri intorno alle 300 pagine. Il libro con il maggior numero di pagine in questo assortimento è Tenere la rotta , che si compone di circa 451 pagine. D’altra parte, Il complotto: La controinchiesta segreta dei Kennedy sull’omicidio di JFK è relativamente più breve, con circa 220 pagine.

