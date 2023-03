I 5 migliori libri sulla fotografia naturalistica

Una delle tipologie di fotografie più apprezzate è la fotografia naturalistica, ossia l’arte di catturare in foto il mondo naturale tramite fotografie di animali, piante, paesaggi ed altri soggetti che fanno parte della natura. Ciò che caratterizza maggiormente la fotografia naturalistica risiede nel fatto che non è un’attività che riguarda solo il mero scatto della fotografia ma un processo che concerne tante cose, dalla comprensione dello stesso ambiente naturale che si vuole fotografare fino al comportamento dei soggetti fotografati (in caso degli animali) oltre che le conoscenze tecniche.

Di cosa parlano i libri sulla fotografia naturalistica

Per gli appassionati di fotografia naturalistica ci sono alcuni libri su Amazon e uno dei più “gettonati” è un testo di National Geographic intitolato Introduzione alla fotografia naturalistica di Iago Corazza e Massimiliano Biasoli. Oltre alle dovute spiegazioni tecniche e ai dovuti suggerimenti, il testo fornisce varie informazioni proprio sulla natura e sul comportamento degli animali, informazioni necessarie per poter effettuare questa attività in sicurezza.

In generale libri sulla fotografia naturalistica parlano anche degli argomenti tecnici come le impostazioni delle fotocamere, l’illuminazione, l’esposizione, le varie tipologie di obiettivi, i filtri, le attrezzature, eccetera. Alcuni libri, poi, possono concentrarsi su argomenti specifici, come particolari soggetti (ad esempio uccelli) o particolari ambienti (ad esempio quello subacqueo). Altri argomenti che possono essere trattati in questi libri includono le dovute considerazioni etiche quando si fotografa la fauna selvatica, un aspetto comunque da tenere di conto.

Chi può trovare utili i libri sulla fotografia naturalistica

Oltre che per i fotografi o per gli appassionati di fotografia naturalistica, questi libri possono essere utili anche essere utili per i professionisti che lavorano in campi come la conservazione o la gestione della fauna selvatica e hanno bisogno di documentare il loro lavoro attraverso la fotografia.

Lista dei migliori libri sulla fotografia naturalistica su Amazon

Ed ora l’elenco dei 5 migliori libri sulla fotografia naturalistica che si possono comprare su Amazon in versione italiana:

Introduzione alla fotografia naturalistica. Tecniche e consigli pratici

L'arte della fotografia naturalistica. Guida alla composizione di immagini straordinarie di animali e paesaggi naturali

Gli uccelli della campagna. Birdwatching e fotografia naturalistica

La fotografia naturalistica subacquea. Tra tecnica, arte e scienza

