I 5 migliori libri sulla Jeep

Ecco una selezione che si concentra sul mondo della Jeep, una delle principali azienda automobilistiche americane conosciuta soprattutto per il veicolo iconico che ha caratterizzato la storia automobilistica, soprattutto in ambito militare. Questi testi sono un must per gli appassionati e gli appassionati di storia, poiché offrono approfondimenti sull’evoluzione della Jeep da un veicolo militare a un veicolo civile, sui suoi diversi modelli e dettagli tecnici.

Di cosa parlano i libri sulla Jeep?

La Jeep di Valentino Ghi offre un tuffo nel ruolo significativo del veicolo nella Seconda Guerra Mondiale e nella sua trasformazione postbellica. Esplora l’alta stima del generale americano Eisenhower per la Jeep, il suo design innovativo che ha rivoluzionato la mobilità militare e il suo adattamento postbellico per uso agricolo e industriale, compreso lo sviluppo della CJ e di altri modelli come MB, SW, pick-up e furgone commerciale. Sottolinea la sopravvivenza e l’evoluzione di Willys Overland.

Jeep Story 1944-2004 di Maurizio Mauro e Renato Pujatti è un omaggio al modello più influente nella storia dell’azienda che segna i 60 anni di servizio di Jeep. Si tratta di una ricca narrazione illustrata con immagini rare e specifiche tecniche, che evidenziano l’evoluzione della Jeep e il suo significato duraturo.

Libri in inglese

Jeep: Eight Decades from Willys to Wrangler di Patrick R. Foster è una cronaca completa del viaggio di Jeep dalla Seconda Guerra Mondiale ai tempi moderni. Descrive in dettaglio l’evoluzione del design del veicolo, i cambiamenti aziendali e le pietre miliari, integrato da oltre 200 foto e pubblicità storiche, che incapsulano il ruolo di Jeep come simbolo della perseveranza americana.

Il The Complete WW2 Military Jeep Manual di Brooklands Books Ltd è una guida esaustiva per la manutenzione e la revisione del modello Ford GPW e Jeep Willys modello MB della seconda guerra mondiale. Contiene diversi dettagli tecnici e manualistici. È una risorsa indispensabile per chi vuole restaurare le jeep vecchie.

Jeep Wartime originali di fabbrica di James Taylor e Simon Clay distingue meticolosamente le specifiche e le variazioni tra le Jeep Willys MB e Ford GPW. Attraverso testi e fotografie dettagliati, funge da guida per riportare le Jeep alle specifiche originali del tempo di guerra, celebrando le sfumature e l’evoluzione di questi veicoli storici.

Lista dei migliori libri sulla Jeep su Amazon

Ed ora la top list dei 5 migliori libri sulla Jeep che sono presenti su Amazon.it (gli ultimi tre sono in inglese):

Jeep

Titolo: Jeep

ISBN-13: 978-8879117081

Autore: Valentino Ghi

Editore: Giorgio Nada Editore

Edizione: 28 febbraio 2018

Pagine: 144

Formato: copertina flessibile







Jeep Story 1944-2004. Sessant’anni di onorato servizio

Titolo: Jeep Story 1944-2004

Sottotitolo: Sessant’anni di onorato servizio

ISBN-13: 978-8887337129

Autori: Maurizio Mauro, Renato Pujatti

Editore: Adriapress

Edizione: 1 gennaio 2004

Pagine: 225

Formato: copertina flessibile







Jeep: Eight Decades from Willys to Wrangler

Titolo: Jeep

Sottotitolo: Eight Decades from Willys to Wrangler

ISBN-13: 978-0760366554

Autore: Patrick R. Foster

Editore: Motorbooks

Edizione: Updated (14 gennaio 2020)

Pagine: 192

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese3







Factory-Original Wartime Jeeps: Originality Guide to Willys MB and Ford GPW Jeeps

Titolo: Factory-Original Wartime Jeeps

Sottotitolo: Originality Guide to Willys MB and Ford GPW Jeeps

ISBN-13: 978-1906133948

Autore: James Taylor

Fotografo: Simon Clay

Editore: Herridge & Sons Ltd

Edizione: 28 novembre 2020

Pagine: 109

Formato: copertina rigida

Note: in inglese











