I 5 migliori libri sulla Lapponia

La Lapponia, nota anche come Sápmi, è una regione che si estende nelle parti più settentrionali di Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia. È un luogo di paesaggi aspri, natura selvaggia incontaminata e tradizioni culturali uniche. La Lapponia ha affascinato le persone per secoli, con le sue foreste innevate, le maestose renne e la misteriosa aurora boreale.

La regione ospita anche il popolo indigeno Sami, che ha una cultura ricca e antica. Hanno vissuto in questo ambiente ostile per migliaia di anni e hanno sviluppato uno stile di vita strettamente connesso al mondo naturale.

Di cosa parlano i libri sulla Lapponia

I libri sulla Lapponia possono parlare delle meraviglie naturali della regione alle tradizioni culturali del popolo Sami. Possono concentrarsi su aspetti specifici della Lapponia, come la fauna selvatica, la storia o la geografia, o offrire una panoramica completa della regione. In ogni caso in lingua italiana non ce ne sono molti. C’è Lapponia di Gianluca Ligi che descrive la storia e i paesaggi di questo territorio e Leggende della Lapponia , un libro che racconta i miti e le storie del popolo lappone.

Lista dei migliori libri sulla Lapponia su Amazon

Ora l’elenco dei 5 migliori libri sulla Lapponia che si possono comprare su Amazon in italiano:

Lapponia. Antropologia e storia di un paesaggio

Titolo: Lapponia

Sottotitolo: Antropologia e storia di un paesaggio

ISBN-13: 978-8840017228

Autore: Gianluca Ligi

Editore: Unicopli

Edizione: 30 marzo 2016

Pagine: 280

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Lapponia. Taccuini sami

Titolo: Lapponia

Sottotitolo: Taccuini sami

ISBN-13: 978-8886981330

Autore: Lucia Zorzi

Editore: Todaro

Edizione: 31 ottobre 2000

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Leggende della Lapponia

Titolo: Leggende della Lapponia

ISBN-13: 978-8874132720

Autore: Luciana Vagge Saccorotti (a cura di)

Editore: Franco Muzzio Editore

Edizione: 16 febbraio 2021

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Coi bambini nel paese delle renne. Lapponia facile (Vol. 1)

Titolo: Coi bambini nel paese delle renne

Sottotitolo: Lapponia facile (Vol. 1)

ISBN-13: 978-8886996068

Autore: Ada Grilli

Editore: Leading Edizioni

Edizione: 1 gennaio 2001

Pagine: 276

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Iter lapponicum. In viaggio nella Lapponia dei Sami

Titolo: Iter lapponicum

Sottotitolo: In viaggio nella Lapponia dei Sami

ISBN-13: 978-8886996082

Autore: Ada Grilli Bonini

Editore: Leading Edizioni

Edizione: 1 gennaio 2000

Pagine: 350

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











