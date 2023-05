I 5 migliori libri sulla mafia russa

La mafia russa è la principale forma di criminalità organizzata in Russia. Si tratta di una rete segreta e intricata coinvolta in varie attività illegali come il traffico di droga, l’estorsione, il riciclaggio di denaro e le uccisioni a contratto. Rappresenta una sfida globale per le forze dell’ordine di tutto il mondo.

Di cosa parlano i libri sulla mafia russa?

I libri sulla mafia russa in italiano non sono poi moltissimi e quindi nel breve elenco qui sotto aveva inserito anche tre libri in lingua inglese. Questi libri approfondiscono vari aspetti dell’organizzazione, facendo luce sulla sua storia, operazioni e impatto sulla società. Mentre ogni libro offre una prospettiva unica, ci sono somiglianze e temi sovrapposti tra loro.

Un filo conduttore è l’esplorazione dell’ascesa e delle attività della mafia russa. Diversi libri esaminano la sua comparsa durante la transizione verso un’economia di mercato in Russia, evidenziando come la mafia abbia sfruttato le opportunità offerte dal mutevole panorama socio-economico.

Un altro aspetto affrontato da questi libri è la struttura interna e le dinamiche della mafia russa. Scoprono la gerarchia, i rituali e il codice di condotta all’interno dell’organizzazione, fornendo ai lettori uno sguardo al funzionamento interno di questo mondo segreto.

Alcuni dei libri toccano anche le dimensioni internazionali della mafia russa, esplorando la sua espansione oltre i confini russi.

In termini di lunghezza, i libri variano, con alcuni che vanno dalle 200 alle 300 pagine, mentre le date di pubblicazione vanno dai primi anni 2000 ad anni più recenti.

Lista dei migliori libri sulla mafia russa su Amazon

Ed ora la “classifica” dei 5 migliori libri sulla mafia russa che sono in vendita su Amazon (i primi due libri sono in lingua italiana, gli ultimi tre sono in lingua inglese):

Mafija. Dalla Russia con ferocia

The Russian Mafia: Private Protection in a New Market Economy

The Vory: Russia’s Super Mafia

Investigating the Russian Mafia: An Introduction for Students, Law Inforcement, and International Business

