I 5 migliori libri sulla relatività per bambini

La relatività per i bambini, fondamentalmente le fantastiche idee di Einstein rese a misura di bambino, è il tema principale dei libri qui sotto. Si rivelano interessanti sia per i giovani scienziati in erba che per le menti curiose.

Di cosa parlano i libri sulla relatività per bambini?

Albert Einstein è un viaggio affascinante nella vita e nella mente del famoso scienziato. Spiega le pietre miliari che hanno portato alla famosa equazione E=mc² e alle sue teorie rivoluzionarie che hanno cambiato la nostra visione dell’universo. Ideale per i giovani appassionati, questo libro, ricco di vivide illustrazioni, rende accessibili concetti complessi, suscitando curiosità negli scienziati di domani.

Andando avanti, Il mio primo libro della relatività esplora l’intrigante concetto secondo cui il tempo non scorre uniformemente ovunque. Accompagna i giovani lettori in un viaggio attraverso le scoperte di Einstein, illustrando come il tempo varia con il movimento. Questo libro, con il suo linguaggio accattivante e le immagini accattivanti, è perfetto per le giovani menti desiderose di approfondire i misteri del tempo e dello spazio.

In Dipende! Einstein e la teoria della relatività , i lettori sono invitati a un viaggio nel cuore della rivoluzione scientifica del secolo scorso. Semplifica concetti fisici complessi. Sono meno scoraggianti e più accessibili. Questa pubblicazione, costellata di aneddoti su fisici famosi, è pensata per i giovani lettori. È un’ottima risorsa per suscitare interesse per la scienza.

Un viaggio nella relatività offre un delizioso racconto di viaggio in treno in cui un professore condivide i segreti della relatività ristretta con i suoi figli. Discutendo di viaggi interstellari ed esperimenti nel tempo, unisce umorismo e intuizione, rendendo la teoria di Einstein accessibile e affascinante. Questo libro è una lettura a più livelli, adatta a varie età e incoraggia la curiosità e la comprensione nei giovani lettori.

Infine, Relatività generale. Baby scienziati presenta un’introduzione giocosa ai buchi neri, alle onde gravitazionali e altro ancora. Il suo approccio spensierato rende la complessa teoria di Einstein accessibile anche ai lettori più giovani.

Lista dei migliori libri sulla relatività per bambini su Amazon

Qui sotto la top list dei 5 migliori libri sulla relatività per bambini che si trovano su Amazon:

Albert Einstein. La teoria della relatività

Titolo: Albert Einstein

Sottotitolo: La teoria della relatività

ISBN-13: 978-8893930710

Autore: Carl Wilkinson

Illustratore: James Weston Lewis

Traduttore: Lucia Feoli

Editore: Editoriale Scienza

Edizione: 10 febbraio 2021

Pagine: 64

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il mio primo libro della relatività

Titolo: Il mio primo libro della relatività

ISBN-13: 978-8859026105

Autore: Sheddad Kaid-Salah Ferrón

Illustratore: Eduard Altarriba

Traduttori: Isabella Amico di Meane, Virginia Ascione

Editore: Erickson

Edizione: 14 ottobre 2021

Pagine: 46

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Dipende! Einstein e la teoria della relatività

Titolo: Dipende! Einstein e la teoria della relatività

ISBN-13: 978-8869187032

Autori: Anna Parisi, Lara Albanese, Giorgio Parisi (a cura di)

Illustratore: Fabio Magnasciutti

Editore: Salani

Edizione: seconda (31 agosto 2017)

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Un viaggio nella relatività

Titolo: Un viaggio nella relatività

ISBN-13: 978-8822048509

Autore: Federico Benuzzi

Editore: edizioni Dedalo

Edizione: 21 aprile 2023

Pagine: 72

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Relatività generale. Baby scienziati

Titolo: Relatività generale

Sottotitolo: Baby scienziati

ISBN-13: 978-8869663826

Autore: Chris Ferrie

Editore: Il Castoro

Edizione: 8 novembre 2018

Pagine: 26

Recensioni: vedi

Formato: Cartonato











