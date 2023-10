I 5 migliori libri sulla resistenza in Piemonte

I libri sulla Resistenza in Piemonte interessano sia gli appassionati di storia che gli studiosi della Seconda Guerra Mondiale. Fanno luce sulla coraggiosa lotta contro l’occupazione nazista, fornendo preziosi spunti sulle dinamiche della resistenza regionale e sugli atti di eroismo individuali.

Di cosa parlano i libri sulla resistenza in Piemonte?

Storie di resistenza , scritto da Gian Vittorio Avondo e Claudio Rolando, è un avvincente racconto della guerra partigiana in Piemonte. Scopre le vite di personaggi chiave, i luoghi in cui si sono svolti eventi significativi ed episodi famosi e meno conosciuti. Dalla strage di Cantalupa alla tragedia di Grugliasco, il libro esplora meticolosamente questo periodo storico, ricco di fotografie d’epoca, testimonianze partigiane e approfondimenti sui musei della regione in tempo di guerra.

Donne nella resistenza in Piemonte di Bruna Bertolo porta in primo piano le donne che hanno giocato un ruolo centrale nella Resistenza piemontese. Questo libro rende omaggio a infermieri, corrieri partigiani, madri coraggiose, deportati, combattenti e martiri.

Cambio di marcia, Le grandi battaglie della resistenza in Piemonte approfondisce le battaglie tra nazifascisti e gruppi partigiani di dicembre Dal 1943 al maggio 1945. Gian Vittorio Avondo e Claudio Rolando raccontano minuziosamente i tragici scontri, dalla Val Casotto a Vinadio, da Pontevecchio a Briccossino, e oltre.

Lista dei migliori libri sulla resistenza in Piemonte su Amazon

Ecco la “classifica” dei 5 migliori libri sulla resistenza in Piemonte che sono disponibili per l’acquisto su Amazon italiano:

Storie di resistenza. Personaggi, luoghi, eventi della guerra partigiana in Piemonte

Titolo: Storie di resistenza

Sottotitolo: Personaggi, luoghi, eventi della guerra partigiana in Piemonte

ISBN-13: 978-8877071798

Autori: Gian Vittorio Avondo, Claudio Rolando

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 11 settembre 2013

Pagine: 144

copertina flessibile







Le grandi battaglie della resistenza in Piemonte

Titolo: Le grandi battaglie della resistenza in Piemonte

ISBN-13: 978-8877073228

Autori: Gian Vittorio Avondo, Claudio Rolando

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 21 aprile 2017

Pagine: 155

copertina flessibile







1943-1945. Il contributo socialista nella Resistenza in Piemonte

Titolo: 1943-1945

Sottotitolo: Il contributo socialista nella Resistenza in Piemonte

ISBN-13:

Autore: ZUCARO Domenico

Editore: Edizioni Il grido del Popolo

copertina flessibile







Che il silenzio non sia silenzio Memoria civia dei caduti della resistenza di Torino

Titolo: Che il silenzio non sia silenzio Memoria civia dei caduti della resistenza di Torino

ISBN-13:

Autore: Adducci Nicola – Boccalatte Luciano – Minute Giuliana

Editore: Istituo Piemontese per la storia della Resistenza

copertina flessibile











