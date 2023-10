I 5 migliori libri sulla rivoluzione culturale cinese

I libri sulla Rivoluzione Culturale Cinese sono preziosi per comprendere un periodo critico della storia della Cina. Si rivolgono a storici, studenti e chiunque sia interessato alla politica e agli sconvolgimenti sociali, offrendo approfondimenti sull’impatto dell’ideologia sulla società.

Di cosa parlano i libri sulla rivoluzione culturale cinese?

Partendo dalla Storia della Cina moderna , il libro approfondisce il contesto storico, ripercorrendo la trasformazione della Cina dalla dinastia Qing a la Rivoluzione Culturale. Analizza l’impatto dell’influenza occidentale, l’ascesa del marxismo e l’emergere delle idee rivoluzionarie di Mao Zedong. Questo testo fornisce un ampio quadro storico per comprendere gli eventi che portarono alla Rivoluzione Culturale.

La rivoluzione culturale in Cina offre una prospettiva unica poiché cattura le osservazioni di Alberto Moravia durante la sua visita in Cina nel 1967. Gli scritti di Moravia, pubblicati nel bel mezzo del movimento studentesco nel 1968, forniscono un vivido ritratto della ricerca di uniformità e rispetto per Mao da parte della società cinese.

Passando a Colore rosso soldato di notizie , questa edizione illustrata mette in mostra l’avvincente lavoro fotografico di Li Zhensheng durante la Festa Culturale Rivoluzione. Le fotografie di Li, nascoste per quasi quattro decenni, offrono un raro resoconto visivo di questo periodo turbolento. Il testo di accompagnamento, arricchito dalle intuizioni di Jonathan D. Spence, fornisce il contesto storico a queste immagini avvincenti, rendendole un prezioso documento storico.

Libri in inglese

The World Turned Upside Down di Yang Jisheng è salutato come il libro definitivo storia della Rivoluzione Culturale. Il lavoro di Jisheng esamina meticolosamente quest’era di trasformazione, evidenziandone gli effetti devastanti sulla cultura e sull’economia cinese. Questo libro è significativo poiché è stato scritto da uno studioso indipendente della Cina continentale, offrendo una prospettiva unica su questo periodo critico.

Lista dei migliori libri sulla rivoluzione culturale cinese su Amazon

In basso la classifica dei 5 migliori libri sulla rivoluzione culturale cinese che si trovano su Amazon: (l’ultimo è in inglese)

Storia della Cina moderna. Dalla dinastia manciù alla Rivoluzione culturale

Titolo: Storia della Cina moderna

Sottotitolo: Dalla dinastia manciù alla Rivoluzione culturale

ISBN-13: 978-8862885652

Autore: Henry McAleavy

Traduttore: Mario Bonini

Editore: Odoya

Edizione: 7 novembre 2019

Pagine: 412

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La rivoluzione culturale in Cina: Ovvero il Convitato di pietra

Titolo: La rivoluzione culturale in Cina

Sottotitolo: Ovvero il Convitato di pietra

ISBN-13: 978-8845273018

Autore: Alberto L. Moravia

Editore: Bompiani

Edizione: 5 giugno 2013

Pagine: 280

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Colore rosso soldato di notizie. L’odissea di un fotografo cinese attraverso la rivoluzione culturale

Titolo: Colore rosso soldato di notizie

Sottotitolo: L’odissea di un fotografo cinese attraverso la rivoluzione culturale

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-0714898001

Autori: Li Zhensheng, J. Menasche, R. Pledge (a cura di)

Traduttori: Paola Ballanti, M. Melotti

Editore: Phaidon

Edizione: illustrata (1 gennaio 2003)

Pagine: 316

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Un villaggio cinese nella rivoluzione culturale. Nuovo rapporto da Liu Ling.

Titolo: Un villaggio cinese nella rivoluzione culturale

Sottotitolo: Nuovo rapporto da Liu Ling.

ISBN-13:

Autore: Jan Myrdal e Gun Kessle

Editore: Einaudi

Edizione: Seconda

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







The World Turned Upside Down: A History of the Chinese Cultural Revolution

Titolo: The World Turned Upside Down

Sottotitolo: A History of the Chinese Cultural Revolution

ISBN-13: 978-1800750852

Autore: Yang Jisheng

Traduttori: Stacy Mosher, Guo Jian

Editore: Faber And Faber Ltd.

Edizione: 7 luglio 2022

Pagine: 722

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











FAQ sui libri sulla rivoluzione culturale cinese





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla rivoluzione culturale cinese