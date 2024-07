I 5 migliori libri sulla storia della genetica

Di cosa parlano i libri sulla storia della genetica

Il codice della vita descrive nel dettaglio il viaggio della scienza genetica, a partire dalla ricerca rivoluzionaria di Gregor Mendel sulle leggi dell’ereditarietà. Evidenzia le scoperte rivoluzionarie che seguirono e come aprirono la strada alla genetica moderna e alla biologia molecolare. Il libro discute questioni etiche e le responsabilità degli scienziati nel campo in rapida evoluzione della manipolazione genetica.

Il disegno della vita di Craig Venter racconta la sua creazione della prima cellula sintetica ed esplora le possibilità future dell’ingegneria genetica. Il testo riguarda il suo lavoro pionieristico, la scoperta di microrganismi in condizioni estreme e il sequenziamento del genoma umano. Venter discute i dilemmi etici e i potenziali rischi, tra cui il terrorismo biologico, che derivano da questi progressi scientifici.

Il pollice del violinista di Sam Kean si addentra in intriganti questioni e misteri genetici, come il motivo per cui alcuni individui non hanno impronte digitali e i fattori genetici alla base di tratti fisici straordinari. Attraverso aneddoti coinvolgenti, Kean spiega come il DNA modella l’evoluzione umana e i destini individuali. Il libro esplora anche le tappe storiche e scientifiche nella decodifica del codice genetico.

Libri in inglese

A History of Genetics di AH Sturtevant fornisce un resoconto autorevole dei primi giorni della genetica cromosomica, catturando l’entusiasmo delle scoperte fondamentali fatte nella “Fly Room” della Columbia University. Il libro include analisi di importanti documenti scientifici e approfondimenti sulla creazione della prima mappa genetica al mondo. È un testo fondamentale per comprendere le origini della scienza genetica.

DNA: The Story of the Genetic Revolution di James Watson offre uno sguardo completo alla scoperta della doppia elica del DNA e al suo impatto successivo sulla scienza e sulla società. Il libro copre le principali tappe della genetica, dalla clonazione all’editing genetico, e discute le loro implicazioni pratiche, sociali ed etiche. Con capitoli aggiornati sulla genomica personale e sulla ricerca sul cancro, Watson fornisce un’ampia esplorazione dell’influenza del DNA sulla scienza moderna.

Lista dei migliori libri sulla storia della genetica su Amazon

Di seguito l’elenco dei 5 migliori libri sulla storia della genetica che si possono trovare su Amazon:

Il codice della vita. Una storia della genetica tra scienza e bioetica

Titolo: Il codice della vita

Sottotitolo: Una storia della genetica tra scienza e bioetica

ISBN-13: 978-8868435806

Autori: Bernardino Fantini, Fabrizio Rufo

Editore: Donzelli

Edizione: 14 aprile 2017

Pagine: 152

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il pollice del violinista

Titolo: Il pollice del violinista

ISBN-13: 978-8845930607

Autore: Sam Kean

Traduttore: Giovanni Muro

Editore: Adelphi

Edizione: 16 giugno 2016

Pagine: 456

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







A History of Genetics

Titolo: A History of Genetics

ISBN-13: 978-0879696078

Autore: A. H. Sturtevant

Presentazione: Edward B. Lewis

Editore: Cold Spring Harbor Laboratory Pr

Edizione: 18 gennaio 2001

Pagine: 174

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







DNA: The Story of the Genetic Revolution

Titolo: DNA

Sottotitolo: The Story of the Genetic Revolution

ISBN-13: 978-1784758042

Autore: James Watson

Editore: Arrow

Edizione: prima (30 novembre 2017)

Pagine: 640

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla storia della genetica