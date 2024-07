I 5 migliori libri sulla storia della meteorologia

Queste pubblicazioni approfondiscono la storia e lo sviluppo della meteorologia, rivelando il profondo impatto degli scienziati pionieri. Un acquisto obbligato per chi è affascinato dai fenomeni atmosferici.

Di cosa parlano i libri sulla storia della meteorologia

La conquista della meteorologia esplora il lavoro pionieristico dei primi meteorologi del XIX secolo. Peter Moore racconta in dettaglio come personaggi come Robert FitzRoy, Francis Beaufort e James Glaisher abbiano rivoluzionato la nostra comprensione del meteo. Il libro evidenzia traguardi significativi come la creazione della scala Beaufort, le prime previsioni meteorologiche e l’esplorazione atmosferica tramite palloni aerostatici.

Libri in inglese

Waters of the World di Sarah Dry racconta la storia della scienza del clima attraverso le vite di sei scienziati di spicco. Il libro attraversa 150 anni, descrivendo in dettaglio come i loro studi sull’acqua in varie forme abbiano contribuito a sviluppare una teoria unificata del clima terrestre. Fornisce approfondimenti sui complessi processi di interazioni tra ghiaccio, oceano e atmosfera che sostengono la vita sulla Terra.

History of Meteorology offre un resoconto completo dell’evoluzione della meteorologia dalle prime civiltà ai progressi moderni. Mladjen Curic e Vlado Spiridonov strutturano il libro in tre parti, che trattano le antiche pratiche meteorologiche, lo sviluppo della meteorologia come scienza e le tecnologie contemporanee come le previsioni meteorologiche e la strumentazione radar.

Medieval Meteorology di Anne Lawrence-Mathers esamina la trasformazione delle previsioni meteorologiche durante il Medioevo. Questo libro rivela l’ascesa dell'”astro-meteorologia”, una scienza che collegava le influenze planetarie e stellari ai modelli meteorologici. Discute di come gli studiosi medievali iniziarono a registrare i dati meteorologici per migliorare l’accuratezza delle previsioni.

Ancient Meteorology di Liba Taub è un testo pionieristico in inglese che indaga gli approcci greci e romani alla meteorologia. Comprende non solo il meteo, ma anche fenomeni come terremoti e comete. Questo libro evidenzia la diversità della letteratura meteorologica antica e la sua influenza sull’autorità accademica nell’antichità. È un riferimento utile per i classicisti e gli appassionati di storia della scienza.

Lista dei migliori libri sulla storia della meteorologia su Amazon

Ecco la lista dei 5 migliori libri sulla storia della meteorologia che sono presenti su Amazon:

La conquista della meteorologia. I pionieri che seppero guardare al futuro

Titolo: La conquista della meteorologia

Sottotitolo: I pionieri che seppero guardare al futuro

ISBN-13: 978-8865945681

Autore: Peter Moore

Traduttore: Stefano Spila

Editore: Nutrimenti

Edizione: 29 marzo 2018

Pagine: 527

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Waters of the World

Titolo: Waters of the World

Sottotitolo: the story of the scientists who unravelled the mysteries of our seas, glaciers, and atmosphere – and made the planet whole

ISBN-13: 978-1911617334

Autore: Sarah Dry

Editore: Scribe UK

Edizione: 10 ottobre 2019

Pagine: 416

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







History of Meteorology

Titolo: History of Meteorology

ISBN-13: 978-3031450310

Autori: Mladjen Curic, Vlado Spiridonov

Editore: Springer Nature

Edizione: 1st ed. 2023 (28 novembre 2023)

Pagine: 366

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Medieval Meteorology: Forecasting the Weather from Aristotle to the Almanac

Titolo: Medieval Meteorology

Sottotitolo: Forecasting the Weather from Aristotle to the Almanac

ISBN-13: 978-1108406000

Autore: Anne Lawrence-Mathers

Editore: Cambridge University Press

Edizione: 21 novembre 2019

Pagine: 238

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Ancient Meteorology

Titolo: Ancient Meteorology

ISBN-13: 978-0415161961

Autore: Liba Taub

Editore: Routledge

Edizione: prima (15 maggio 2003)

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla storia della meteorologia