I 5 migliori libri sulla storia della Norvegia

Dai primi giorni dell’esplorazione vichinga fino ai tempi moderni, queste opere coprono una vasta gamma di argomenti, tra cui l’evoluzione culturale, i cambiamenti politici e le influenze religiose.

Di cosa parlano i libri sulla storia della Norvegia?

Esplorando la Storia della Norvegia. Historia Norwegie , a cura di Piero Bugiani e Carla Del Zotto, ti riporta indietro al medioevo, offrendo uno sguardo sull’espansione dei Vichinghi e sulle intricate genealogie reali della Norvegia; questa edizione critica rivela aspetti affascinanti della storia norrena, comprese le pratiche sciamaniche tra il popolo Sami, il tutto mentre traccia la cristianizzazione della nazione e il suo tumultuoso passato.

Storia e cultura della Scandinavia di Gianna Chiesa Isnardi. Uomini e mondi del Nord dipinge un quadro completo del mondo scandinavo, enfatizzando l’unicità culturale e geografica rispetto alle mere linee temporali storiche; è un tuffo nello sviluppo sociale, religioso ed economico della regione, evidenziando il suo viaggio da un passato tormentato da conflitti a un modello di democrazia moderna, con un cenno alla sua potenziale influenza globale.

The History of Norway (Classic Reprint) , conciso ma informativo, è un resoconto accessibile a tutti i lettori e copre la storia della Norvegia fino ai tempi recenti; è particolarmente utile per coloro che cercano una breve panoramica, anche se alcuni potrebbero trovare troppo breve la trattazione della storia del secondo dopoguerra.

La riproduzione di Hjalmar Hjorth Boyesen e C. F. Keary in A History Of Norvegia: From The Earliest Times offre uno sguardo d’archivio sulla Norvegia passato, preservando l’essenza storica dell’originale; nonostante il suo valore accademico, il resoconto dettagliato dei primi governanti norvegesi potrebbe rivelarsi una sfida per i lettori occasionali.

Infine, History of Norway fornisce un’ampia panoramica della storia della Norvegia, che va dalla preistoria all’era contemporanea dell’esplorazione petrolifera; questo testo è una guida concisa ma completa per comprendere il viaggio evolutivo della Norvegia attraverso i millenni.

Lista dei migliori libri sulla storia della Norvegia su Amazon

Ecco la top list dei 5 migliori libri sulla storia della Norvegia che sono presenti su Amazon (gli ultimi 3 sono in inglese):

Storia della Norvegia. Historia Norwegie. Ediz. critica

Titolo: Storia della Norvegia. Historia Norwegie

Sottotitolo: Ediz. critica

ISBN-13: 978-8899959128

Autori: Piero Bugiani (a cura di), Carla Del Zotto (a cura di)

Traduttore: Piero Bugiani

Editore: Vocifuoriscena

Edizione: Critical – Unabridged (21 agosto 2017)

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia e cultura della Scandinavia. Uomini e mondi del Nord

Titolo: Storia e cultura della Scandinavia

Sottotitolo: Uomini e mondi del Nord

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8830101487

Autore: Gianna Chiesa Isnardi

Editore: Bompiani

Edizione: New (5 giugno 2019)

Pagine: 1856

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







The History of Norway (Classic Reprint)

Titolo: The History of Norway (Classic Reprint)

ISBN-13:

Autore: Unknown Author

Editore: Forgotten Books

Edizione: 27 luglio 2012

Pagine: 222

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







A History Of Norway: From The Earliest Times

Titolo: A History Of Norway

Sottotitolo: From The Earliest Times

ISBN-13:

Autori: Boyesen, Hjalmar Hjorth, 1848-1895., Keary, C. F. (Charles Francis), 1848-1917.

Editore: Ulan Press

Edizione: 24 settembre 2012

Pagine: 596

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











FAQ sui libri sulla storia della Norvegia





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla storia della Norvegia