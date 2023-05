I 5 migliori libri sulla storia di Google

Google, il motore di ricerca più famoso al mondo, è nato come progetto di ricerca nel 1995 dagli studenti laureati in informatica della Stanford University Larry Page e Sergey Brin. La loro idea rivoluzionaria era il PageRank, un sistema che classificava i siti web in base alla qualità e al numero di link che li indirizzavano. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e notevoli progressi sono stati fatti nel corso degli anni. Progressi che vengono raccontati nei libri che vi proponiamo qui sotto.

Di cosa parlano i libri sulla storia di Google?

I libri qui sotto forniscono approfondimenti sulla storia, lo sviluppo e il successo dell’azienda. Sono pubblicati da varie case editrici e autori, e alcuni sono traduzioni di autori non italiani. Le lunghezze dei libri variano da meno di 50 pagine (il quarto della lista) a più di 300 pagine.

I libri possono esaminare come i fondatori di Google, Larry Page e Sergey Brin, hanno sviluppato le loro idee e costruito il loro team, nonché come la cultura e lo stile di gestione dell’azienda hanno contribuito alla sua crescita e al suo impatto.

Alcuni dei libri possono anche esplorare l’impatto di Google sulla società e sul mondo, esaminando come i suoi prodotti e servizi hanno trasformato il modo in cui le persone accedono alle informazioni, comunicano e interagiscono con la tecnologia.

Lista dei migliori libri sulla storia di Google su Amazon

Ecco la top list dei 5 migliori libri sulla storia di Google che sono acquistabili su Amazon (solo i primi due libri sono in italiano, gli altri sono in inglese):

Google story

Titolo: Google story

ISBN-13: 978-8823831490

Autore: David Vise, Mark Malseed

Prefazione: Roberto Vacca

Traduttore: Caterina Grimaldi

Traduttore: Ulisse Mangialaio

Traduttore: Filippo Pretolani

Editore: EGEA

Edizione: seconda (26 marzo 2007)

Pagine: 320

Formato: copertina flessibile







Google liquido: Verso una nuova Internet

Titolo: Google liquido

Sottotitolo: Verso una nuova Internet

ISBN-13:

Autore: Giorgio Taverniti

Editore: Hoepli

Edizione: 10 giugno 2022

Pagine: 208

Formato: Formato Kindle







The Story of Google

Titolo: The Story of Google

ISBN-13: 978-8184953640

Autore: Sara, Gilbert

Editore: Jaico books

Pagine: 70

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







The Story of Google

Titolo: The Story of Google

ISBN-13: 978-1445120973

Autore: Franklin Watts

Editore: Franklin Watts

Edizione: 11 luglio 2013

Pagine: 48

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







The Story of Google

Titolo: The Story of Google

ISBN-13: 978-1583416051

Autore: Sara Gilbert

Editore: Creative Co

Edizione: 15 luglio 2008

Pagine: 46

Formato: Rilegatura all’americana

Note: in inglese











