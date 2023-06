I 5 migliori libri sulla strage di Capaci

Presentiamo una raccolta di pubblicazioni che approfondiscono i tragici eventi che circondano gli attentati avvenuti a Capaci e Via D’Amelio, con particolare attenzione al primo. Questi incidenti, avvenuti nel 1992, hanno causato la morte, tra gli altri, di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e hanno rivelato la brutale ferocia della mafia. I libri di questo assortimento fanno luce sul significato storico di questi eventi ed esplorano il loro impatto sulla società italiana.

Di cosa parlano i libri sulla strage di Capaci?

Uno dei libri, Le due stragi che hanno cambiato la storia d’Italia , esamina le profonde connessioni tra mafia, politica e grandi imprese che, per esempio, hanno dettato la gestione degli appalti oltre la Sicilia. Solleva anche interrogativi sulla complicità all’interno dell’apparato statale che ha consentito la rimozione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino dalla scena del crimine. Altro titolo in selezione, Oltre Capaci , si concentra su Rocco Dicillo, un giovane agente di polizia che ha prestato servizio come parte della sicurezza di Giovanni Falcone. Per i giovani lettori dai 12 anni in su, Siamo tutti Capaci. Falcone e Borsellino trent’anni dopo offre una narrazione volta a favorire il senso della memoria, della legalità e dell’educazione. Racconta la storia di un insegnante di scuola superiore che porta gli studenti in un viaggio stimolante nei luoghi associati alla vita di Falcone e Borsellino e alla lotta contro la mafia.

In I 57 giorni che hanno sconvolto l’Italia , l’autore ricostruisce minuziosamente la dinamica degli attentati e le successive indagini.

Le due stragi che hanno cambiato la storia d’Italia. Falcone e Borsellino. Da Capaci a via D’Amelio

Titolo: Le due stragi che hanno cambiato la storia d’Italia

Sottotitolo: Falcone e Borsellino. Da Capaci a via D’Amelio

ISBN-13: 978-8822766731

Autore: Vincenzo Ceruso

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: 12 maggio 2022

Pagine: 320

Formato: copertina flessibile In breve: Un libro che esplora l’oscura storia delle stragi di Capaci e di via D’Amelio in Italia, dove persero la vita i magistrati Falcone e Borsellino. Approfondisce gli atti brutali della mafia, la complicità politica e l’impatto sul paese.





Oltre Capaci. Rocco Dicillo agente di scorta al fianco di Falcone

Titolo: Oltre Capaci

Sottotitolo: Rocco Dicillo agente di scorta al fianco di Falcone

ISBN-13: 978-8864791784

Autore: Francesco Minervini

Editore: Stilo Editrice

Edizione: 15 maggio 2019

Pagine: 128

Formato: copertina flessibile In breve: Un resoconto di prima mano di Rocco Dicillo, un agente di polizia che ha servito come guardia del corpo di Giovanni Falcone. Ha rischiato la vita per proteggere obiettivi chiave dalle trame criminali della mafia, diventando un “martire civile” nella lotta alla criminalità organizzata.





Siamo tutti Capaci. Falcone e Borsellino trent’anni dopo

Titolo: Siamo tutti Capaci

Sottotitolo: Falcone e Borsellino trent’anni dopo

ISBN-13: 978-8866566991

Autore: Rosario Esposito La Rossa

Editore: Einaudi Ragazzi

Edizione: 5 ottobre 2021

Pagine: 112

Formato: copertina flessibile In breve: Un libro narrativo per giovani lettori sulle figure eroiche di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che si sono sacrificati per combattere la mafia. Sottolinea l’importanza della memoria, della legalità





I 57 giorni che hanno sconvolto l’Italia. Perché Falcone e Borsellino dovevano morire?

Titolo: I 57 giorni che hanno sconvolto l’Italia

Sottotitolo: Perché Falcone e Borsellino dovevano morire?

ISBN-13: 978-8822755452

Autore: John Follain

Traduttore: Lucilla Luni

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: seconda (20 maggio 2021)

Pagine: 320

Formato: copertina flessibile In breve: Un lavoro investigativo che ricostruisce meticolosamente i 57 giorni successivi all’attentato di Capaci del 1992, esaminando gli omicidi di Falcone e Borsellino. Fa luce sulle operazioni della mafia e sugli instancabili sforzi per consegnare i colpevoli alla giustizia.





L’assedio. Troppi nemici per Giovanni Falcone

Titolo: L’assedio

Sottotitolo: Troppi nemici per Giovanni Falcone

ISBN-13: 978-8806233709

Autore: Giovanni Bianconi

Editore: Einaudi

Edizione: 24 aprile 2017

Formato: copertina flessibile In breve: Un esame approfondito degli ultimi anni di vita di Giovanni Falcone, rivelando l’assedio che affrontò da membri della mafia, avversari interni nella magistratura, e una classe politicamente indifferente. Espone le forze che lo hanno preso di mira, cercando di minare il suo lavoro.









