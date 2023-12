I 5 migliori libri sull’abbinamento dei cibi

Questi libri approfondiscono l’intricato e affascinante mondo degli abbinamenti gastronomici, un’arte culinaria che unisce scienza e creatività. Esplorano come sapori e ingredienti diversi possono essere combinati armoniosamente, offrendo approfondimenti sia ai cuochi dilettanti che agli chef professionisti.

Di cosa parlano i libri sull’abbinamento dei cibi

In L’arte e la scienza del foodpairing , gli autori Coucquyt, Lahousse e Langenbick svelano le basi scientifiche dietro l’abbinamento dei cibi. È ben lungi dall’essere un semplice libro di cucina; è uno studio completo di sapori e aromi. Insegna ai lettori a comprendere la percezione degli odori e dei sapori e come vengono interpretati dal cervello. È uno scrigno di abbinamenti gastronomici unici, presentati magnificamente attraverso diagrammi e infografiche intuitivi ed è una risorsa essenziale per chiunque desideri innovare in cucinaSuccessivamente, in La matrice dei sapori , James Briscione e Brooke Parkhurst, con l’aiuto dell’illustratore Andrew Purcell, presentano un nuovo approccio all’abbinamento dei sapori. Utilizzando algoritmi e un supercomputer, questo libro trascende i confini culinari tradizionali, creando un’impronta digitale di circa 150 ingredienti. Questo approccio innovativo si traduce in una matrice di combinazioni di sapori visivamente accattivante, utile per gli chef che cercano di espandere la propria creatività culinaria oltre i ricordi di gusto personali.

Andando avanti, Grammatica dei sapori e delle loro infinite combinazioni di Niki Segnit è un’esplorazione creativa e originale degli abbinamenti di sapori. L’abilità intuitiva di Segnit nell’abbinare gli ingredienti fa emergere delizie inaspettate in cibi familiari. Il libro copre 99 ingredienti e oltre 900 combinazioni, offrendo una ricca fonte di ispirazione sia per i cuochi alle prime armi che per gli chef esperti. Il suo approccio è simile all’apprendimento di una nuova lingua nel mondo culinario.

In Il manuale dell’abbinamento cibo-vino , Luigi Bruni accompagna i lettori in un viaggio attraverso la storia e le tecniche di abbinamento cibo-vino. Questo manuale copre una vasta gamma di argomenti, tra cui la fisiologia sensoriale e le tecniche di degustazione. È particolarmente prezioso per coloro che desiderano approfondire la comprensione di questo aspetto sofisticato della ristorazione, offrendo sia consigli pratici che contesto storico.

Infine, il Manuale degli abbinamenti di Giuseppe Vaccarini fornisce una guida esaustiva all’abbinamento ideale tra cibo e vino. Vaccarini naviga attraverso vari scenari culinari, offrendo approfondimenti sulle migliori scelte di vini per una vasta gamma di piatti italiani e non solo. È ricco di dettagli, presenta pratiche tabelle di facile consultazione e approfondisce ricette di rinomati chef.

La matrice dei sapori. L’arte e la scienza di abbinare ingredienti comuni per creare piatti straordinari

Titolo: La matrice dei sapori

Sottotitolo: L’arte e la scienza di abbinare ingredienti comuni per creare piatti straordinari

ISBN-13: 978-8897932789

Autori: James Briscione, Brooke Parkhurst

Illustratore: Andrew Purcell

Editore: Bibliotheca Culinaria

Edizione: 31 ottobre 2019

Pagine: 310

Formato: Cartonato







Grammatica dei sapori e delle loro infinite combinazioni

Titolo: Grammatica dei sapori e delle loro infinite combinazioni

ISBN-13: 978-8858004401

Autore: Niki Segnit

Traduttore: Cristina Pradella

Editore: Gribaudo

Edizione: 28 settembre 2011

Pagine: 400

Formato: copertina rigida







Manuale degli abbinamenti

Titolo: Manuale degli abbinamenti

ISBN-13: 978-8809943520

Autore: Giuseppe Vaccarini

Illustratore: F. Brambilla

Editore: Giunti Editore

Edizione: 21 settembre 2022

Pagine: 240

Formato: copertina rigida











