I 5 migliori libri sull’agricoltura verticale in inglese

L’agricoltura verticale è un metodo agricolo innovativo che prevede la coltivazione di colture in strati impilati verticalmente, tipicamente all’interno di un ambiente controllato. Questo metodo consente un uso efficiente dello spazio, un consumo ridotto di acqua e il potenziale per una produzione agricola tutto l’anno, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche esterne.

The Vertical Farm di Dickson Despommier approfondisce come le fattorie verticali potrebbero rivoluzionare la produzione alimentare, affrontando le preoccupazioni ambientali e offrendo soluzioni sostenibili. Ideale per architetti, ambientalisti e chiunque sia interessato alle future tecnologie agricole, questo testo fornisce un’esplorazione visionaria ma pratica dell’agricoltura urbana.

Passando all’ambito tecnico, Plant Factory , a cura di Toyoki Kozai, è una guida sui sistemi di coltivazione verticale indoor. È una risorsa dettagliata per chiunque sia coinvolto nella sicurezza alimentare e nella sostenibilità ambientale, che offre informazioni approfondite sulle pratiche degli stabilimenti produttivi. Particolarmente utile per ricercatori e professionisti dell’agricoltura in ambiente controllato, il libro tratta tutto, dalla progettazione del sistema agli ultimi progressi della tecnologia LED.

Per una panoramica più concisa, Instant Insights: Vertical farming in horticulture: 03 offre una raccolta curata di ricerche chiave. È una grande risorsa per coloro che desiderano comprendere gli ultimi progressi nel settore ornamentale, nell’idroponica e nell’adattabilità dell’agricoltura urbana. Questo libro è particolarmente utile per ricercatori e professionisti che cercano approfondimenti attuali e digeribili sull’agricoltura verticale.

Smart Plant Factory , sempre a cura di Toyoki Kozai, discute l’evoluzione e il futuro delle fattorie verticali indoor. È l’ideale per coloro che sono interessati alla relazione tra agricoltura urbana, tecnologia e sostenibilità, fornendo uno sguardo dettagliato alle fabbriche di piante intelligenti. Questo libro è particolarmente utile per studenti laureati, ricercatori e professionisti che esplorano gli aspetti tecnici e commerciali delle fabbriche di impianti con illuminazione artificiale.

Infine, Aeroponics: Growing Vertical di Thomas W. Gurley è un testo essenziale per chi è curioso di conoscere l’aeroponica. Fornisce un resoconto dettagliato di questa tecnologia emergente e del suo potenziale nell’agricoltura ad ambiente controllato. Ideale sia per i principianti che per gli esperti, copre la storia, la scienza e il business dell’aeroponica.

