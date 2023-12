I 5 migliori libri sull’arte naïf

Questi libri esplorano collettivamente l’incantevole mondo dell’arte naïf, approfondendone la storia, gli artisti chiave e le caratteristiche distintive. Offrono approfondimenti su uno stile caratterizzato da spontaneità, semplicità e colori vivaci, evidenziandone l’evoluzione e il significato nel mondo dell’arte.

Di cosa parlano i libri sull'arte naïf?

Arte Naif di Nathalia Brodskaïa presenta un affascinante viaggio nell’arte naïf, guadagnando importanza per la prima volta alla fine del XIX secolo. Questo volume di 200 pagine di Parkstone International, pubblicato il 9 dicembre 2019, esplora la forma d’arte nota per la sua natura spontanea e semplicistica, precedentemente non riconosciuta da artisti e critici professionisti. Evidenziando il lavoro di Henri Rousseau e Séraphine de Senlis, tra gli altri, offre uno sguardo approfondito sulle linee fluide, i colori vibranti e le forme distinte che caratterizzano l’arte naif.

Nelle Works of Naive Art , Doreen Ehrlich raccoglie una serie impressionante di arte naif. Sebbene sia un libro usato, il suo ricco contenuto, risalente alla sua pubblicazione da parte di Parragon Plus il 31 dicembre 1996, compensa la sua età. Questo volume testimonia il fascino del genere, nonostante alcune critiche sulla sua brevità. È apprezzato su Amazon per le sue deliziose illustrazioni ed è una preziosa aggiunta alla selezione.

World Encyclopaedia of Naive Art è un lavoro sostanziale curato da Nebojsa Tomasevic e Oto Bihalji-Merin. Pubblicato da Frederick Muller Ltd il 23 agosto 1984, questo tomo di 740 pagine è una guida all’arte naif. È elogiato per la sua vasta raccolta di splendide immagini e contenuti ben studiati, che forniscono un’esplorazione approfondita del genere. È apprezzato per la sua qualità e il servizio rapido nella consegna ed è un’ottima risorsa per gli appassionati.

Le Naïve Art 120 illustrations di Natalia Brodskaya, pubblicate da Parkstone International il 14 novembre 2023, rivisitano il evoluzione dell’arte naïf. Questa edizione digitale di 147 pagine discute il tardivo riconoscimento dello stile, caratterizzato dalla spontaneità e semplicità di artisti inesperti. Coprendo artisti importanti come Henri Rousseau e Joan Miró, offre una prospettiva storica e categorica, anche se con alcune critiche riguardanti il coordinamento tra testo e immagini.

The Association of British Naive Artists di Daphne Stephenson e Judy Joel è una pubblicazione concisa ma informativa di 110 pagine di The Associazione degli artisti naif britannici. Fornisce approfondimenti sull’arte naif odierna, ben illustrati e informativi. È stato ricercato per la sua prospettiva unica sull’arte naïf. È una lettura consigliata a chi è interessato alle espressioni contemporanee di questa forma d’arte.

