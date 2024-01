I 5 migliori libri sulle emozioni maschili

Le emozioni maschili possono essere molto complesse, così come quelle femminili. Questa selezione offre un’esplorazione unica delle lotte silenziose e dei tumulti interiori che gli uomini spesso affrontano. Dal viaggio della paternità alle sfide legate all’espressione della vulnerabilità, questi libri forniscono informazioni preziose sulla psiche maschile e possono essere, dunque, utili non solo per gli uomini ma anche per le donne che vogliono migliorare il proprio rapporto sentimentale.

Di cosa parlano i libri sulle emozioni maschili?

La vita accade di Alberto Pellai dipinge un quadro vivido del viaggio di Paolo verso la paternità, profondamente influenzato dai suoi rapporti con le figure paterne. È un racconto che intreccia emozioni represse, che causano tumulto, con narrazioni piene di speranza di relazioni costruttive e nutritive. Mentre Paolo esplora il suo passato e l’imminente paternità, il libro offre una profonda esplorazione dell’esperienza emotiva maschile, fondendo l’abilità narrativa dell’autore con la sua esperienza psicologica.

In Da uomo a padre , sempre di Alberto Pellai, l’attenzione si sposta sul viaggio emotivo trasformativo del diventare padre. Questo volume fonde casi clinici, narrazioni personali e approfondimenti psicologici, presentando la paternità come un’opportunità di crescita personale. È una lettura illuminante per qualsiasi uomo sull’orlo della paternità o alle prese con il proprio ruolo di figlio.

Emozioni invisibili di Michael E. Addis affronta il mondo emotivo spesso silenzioso e invisibile degli uomini. Affronta le pressioni sociali che soffocano la vulnerabilità maschile, esplorando l’impatto psicologico di questa repressione emotiva. Il libro offre uno sguardo avvincente alle lotte interiori che gli uomini affrontano, supportato da esperienze cliniche ed esercizi pratici.

Quello che gli uomini non sanno dire di Björn Süfke si addentra nei territori inesplorati delle emozioni maschili, spesso nascoste sotto strati di silenzio e stoicismo. Questo testo penetrante incoraggia gli uomini a riconnettersi con le proprie emozioni e offre alle donne una migliore comprensione del mondo emotivo maschile, sfidando gli stereotipi e offrendo nuove prospettive.

Infine, Up from Here! si distingue come una guida trasformativa, esortando gli uomini a rivendicare il proprio potere emotivo e la propria libertà. Permette agli uomini di identificare e rimodellare le loro risposte emotive. Offre aneddoti e “potenti strumenti” per l’auto-trasformazione. È utile per gli uomini che cercano di risorgere dalle ceneri del loro passato e rivendicare la loro vera identità.

Lista dei migliori libri sulle emozioni maschili su Amazon

Ora la lista dei 5 migliori libri sulle emozioni maschili che si possono trovare su Amazon.it (l’ultimo è in inglese):

La vita accade. Una storia che fa luce sulle emozioni maschili

Titolo: La vita accade

Sottotitolo: Una storia che fa luce sulle emozioni maschili

ISBN-13: 978-8804749882

Autore: Alberto Pellai

Editore: Mondadori

Edizione: 8 marzo 2022

Pagine: 204

Formato: copertina flessibile







Da uomo a padre. Il percorso emotivo della paternità

Titolo: Da uomo a padre

Sottotitolo: Il percorso emotivo della paternità

ISBN-13: 978-8804711094

Autore: Alberto Pellai

Editore: Mondadori

Edizione: 2 aprile 2019

Pagine: 245

Formato: copertina flessibile







Emozioni invisibili. Silenzio e vulnerabilità maschile

Titolo: Emozioni invisibili

Sottotitolo: Silenzio e vulnerabilità maschile

ISBN-13: 978-8809781764

Autore: Michael E. Addis

Traduttore: Gabriele Noferi

Editore: Giunti Psychometrics

Edizione: 6 novembre 2013

Pagine: 240

Formato: copertina flessibile







Quello che gli uomini non sanno dire. Le emozioni nascoste dell’animo maschile

Titolo: Quello che gli uomini non sanno dire

Sottotitolo: Le emozioni nascoste dell’animo maschile

ISBN-13: 978-8807891311

Autore: Björn Süfke

Traduttore: Cristina Malimpensa

Editore: Feltrinelli

Edizione: 27 settembre 2018

Pagine: 220

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri sulle emozioni maschili