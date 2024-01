I 5 migliori libri sulle lesioni agli edifici

Lesioni agli edifici possono diventare un problema prevalente sia nei paesaggi urbani che in quelli rurali. Quando le strutture sono compromesse, ciò non significa solo una perdita di beni materiali, ma comporta anche rischi significativi per la sicurezza, sconvolge la vita quotidiana e può avere profonde implicazioni economiche.

In questo contesto, la letteratura e le guide incentrate sulla valutazione, prevenzione e riparazione dei danni agli edifici hanno un valore inestimabile. Questi lavori offrono conoscenze preziose per i professionisti nei campi dell’architettura, dell’ingegneria e della geotecnica. Trattano argomenti come il cedimento degli edifici, i danni al calcestruzzo e le riparazioni strutturali.

Di cosa parlano i libri sulle lesioni agli edifici?

Lesione degli edifici di Romolo Di Francesco è una guida che approfondisce la diagnosi delle fessurazioni e dei danni nelle strutture come edifici, ponti e cupole. Coprendo una vasta gamma di argomenti tra cui scienza delle costruzioni, geotecnica e architettura, il libro utilizza un approccio sperimentale, arricchito da numerosi casi di studio. È una lettura essenziale per i professionisti tecnici e gli studenti che cercano una prospettiva multidisciplinare sull’analisi strutturale e sul consolidamento.

In Il consolidamento statico degli edifici storici ed abitativi lesionati , Giuseppe Massimo Innocenti affronta il ruolo sempre più importante dei tecnici nel recupero di edifici storici e residenziali danneggiati. È strutturato in due parti: un’introduzione al fenomeno della fessurazione ed esempi pratici rilevanti per l’indagine delle fessurazioni statiche. Questo testo costituisce una risorsa fondamentale per i professionisti dell’ingegneria civile e dei settori affini. Offre informazioni primarie sul recupero edilizio.

Dissesti e quadri fessurativi di fabbricati in muratura di Angelo e Anna Spizuoco è un’esplorazione dettagliata delle lesioni negli edifici in muratura. Gli autori attingono alla loro vasta esperienza e alla documentazione fotografica personale per presentare casi di vita reale. È particolarmente utile per i tecnici che necessitano di prendere decisioni rapide e responsabili in situazioni critiche che comportano l’instabilità dell’edificio.

Libri in inglese

Damage to Concrete Structures di Geert De Schutter fornisce una panoramica essenziale dei processi di degrado che colpiscono le strutture in calcestruzzo. Discute varie cause di danno, inclusa la corrosione dei rinforzi in acciaio e il deterioramento degli aggregati. Con un focus sulla sequenza cronologica delle azioni dannose, questo libro costituisce un prezioso riferimento per studenti, ricercatori e professionisti nel campo della tecnologia del calcestruzzo.

Subsidence Damage to Domestic Buildings di Richard Driscoll offre un’analisi concisa ma completa guida sui problemi di subsidenza che interessano gli edifici domestici. Sebbene breve, questo lavoro è ricco di informazioni essenziali e pratiche tecniche per comprendere e affrontare la subsidenza. È particolarmente rilevante per i professionisti coinvolti nell’ispezione e nella manutenzione degli edifici.

