I 5 migliori libri sulle librerie

Benvenuti in questo assortimento di libri che ruotano attorno all’affascinante mondo delle librerie. Sono libri consigliati per gli amanti dei libri stessi o per chi è semplicemente interessato agli aspetti culturali e sociali delle librerie.

Di cosa parlano i libri sulle librerie?

Alcuni dei testi approfondiscono la storia e l’evoluzione delle librerie esplorando il loro ruolo di istituzioni culturali e luoghi della conoscenza. Altri sottolineano l’importanza delle librerie indipendenti sottolineando il loro significato nel preservare le comunità locali e promuovere la lettura. Ci sono anche libri che offrono resoconti personali ed esperienze di visite a diverse biblioteche in tutto il mondo, fornendo una prospettiva unica sui diversi contesti culturali in cui esistono.

Ad esempio, Librerie. Una storia di commercio e passioni porta i lettori in un viaggio globale, esplorando varie biblioteche e i loro contesti storici, politici e sociali. D’altra parte, Andar per libri. Il mondo in 15 librerie raccoglie narrazioni di rinomati scrittori contemporanei che condividono i loro legami personali con alcune tra le loro librerie preferite.

Altri dettagli

alcuni dei libri superano le 300 pagine mentre altri vanno dalle 100 alle 200 pagine. Il libro più lungo in termini di numero di pagine è Librerie. Una storia di commercio e passioni , che consta di 327 pagine. D’altra parte, Come ordinare una biblioteca è relativamente più breve, con 127 pagine.

Alcune edizioni sono più vecchie, risalenti agli anni 2010 o anche precedenti, mentre altre sono più recenti, pubblicate negli anni 2020. Ad esempio, Per libri e per scritture. Una passeggiata nella storia (Conoscere la biblioteca Vol. 9) è stato pubblicato nel 2013 mentre Contro Amazon. Diciassette storie in difesa delle librerie, delle biblioteche e della lettura è stato pubblicato nel 2020. Jorge Carrión è l’autore di due libri in questa selezione: Librerie e Contro Amazon .

Lista dei migliori libri sulle librerie su Amazon

Ora la top list dei 5 migliori libri sulle librerie che si possono trovare su Amazon (in versione italiana):

Librerie. Una storia di commercio e passioni

Titolo: Librerie

Sottotitolo: Una storia di commercio e passioni

ISBN-13: 978-8811689188

Autore: Jorge Carrión

Traduttore: Paolo Lucca

Editore: Garzanti

Edizione: 3 settembre 2015

Pagine: 327

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Andar per libri. Il mondo in 15 librerie

Titolo: Andar per libri

Sottotitolo: Il mondo in 15 librerie

ISBN-13: 978-8845282898

Autore: Henry Hitchings (a cura di)

Editore: Bompiani

Edizione: 3 novembre 2016

Pagine: 186

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Contro Amazon. Diciassette storie in difesa delle librerie, delle biblioteche e della lettura

Titolo: Contro Amazon

Sottotitolo: Diciassette storie in difesa delle librerie, delle biblioteche e della lettura

ISBN-13: 978-8833572055

Autore: Jorge Carrión

Traduttore: Pino Cacucci

Editore: E/O

Edizione: 9 settembre 2020

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Come ordinare una biblioteca

Titolo: Come ordinare una biblioteca

ISBN-13: 978-8845934902

Autore: Roberto Calasso

Editore: Adelphi

Edizione: 28 maggio 2020

Pagine: 127

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sulle librerie





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulle librerie