I 5 migliori libri sulle macchine da scrivere

La storia delle macchine da scrivere, oggetti meccanici meravigliosi che hanno trasformato il mondo della comunicazione, hanno una storia sicuramente affascinante. I primi prototipi furono inventati e messi in commercio nella prima metà del XIX secolo. Questi primi modelli hanno ben presto rivoluzionato il modo con il quale determinate categorie di persone e di professionisti lavoravano.

La scrittura è sempre stato un processo laborioso, spesso eseguito con oggetti come le penne d’oca, cosa che ha reso lo scambio delle informazioni una pratica legata solo agli editori e agli stampatori. Con la macchina da scrivere le cose sono cambiate subito: il processo di scrittura si è standardizzato, è diventato più veloce, più efficiente e soprattutto più accessibile.

È rimasto uno strumento fondamentale per categorie come scrittori, giornalisti, segretari, e molte altre ma il loro uso è poi diminuito tantissimo con l’avvento dei computer alla fine del secolo scorso e, naturalmente, nei primi due decenni di questo secolo con l’avvento di Internet. Tuttavia le stesse macchine da scrivere continuano a occupare un posto speciale nella storia e alcuni scrittori e appassionati scelgono ancora di usarle.

Olivetti M20. Ivrea Palermo in 100 anni e ritorno. La macchina per scrivere che voleva vedere il mare

Improvvisi per macchina da scrivere

FAQ sui libri sulle macchine da scrivere

Di cosa parlano i libri sulle macchine da scrivere?

I libri che esplorano il mondo delle macchine da scrivere in genere ne approfondiscono argomenti come la meccanica, la storia e la manutenzione. Alcuni volumi possono coprire i diversi tipi di macchine, la loro evoluzione nel tempo e l’impatto che hanno avuto sulla società e sulla cultura. Altri lavori possono approfondire gli aspetti tecnici delle macchine, fornendo suggerimenti su come risolvere problemi comuni o su come ripristinare e riparare modelli vintage. Proprio per questo molti di questi libri sono indirizzati proprio ai collezionisti (anche se in italiano non ce ne sono tanti, sono molto più numerosi in lingua inglese). Questi volumi possono anche esplorare il ruolo delle macchine da scrivere nella letteratura e nella cultura popolare

A chi sono indirizzati i libri sulle macchine da scrivere?

Sono varie le categorie di persone che potrebbero essere interessate ai libri sulle macchine da scrivere. I primi che vengono in mente, naturalmente, sono i collezionisti e gli appassionati di oggetti antichi e vintage ma anche se storici, scrittori, designer, ed altri ancora possono essere interessati a questi importanti strumenti e alla loro storia.

Attualmente esiste ancora una piccola nicchia di tecnici riparatori e di restauratori di macchine da scrivere e naturalmente anche questa categoria di persone rappresenta un target per questi libri.

Argomenti che possono essere trattati nei libri sulle macchine da scrivere

La storia delle macchine da scrivere

I diversi tipi di macchine da scrivere

I meccanismi di questi oggetti

L’impatto delle macchine da scrivere sulla società e sulla cultura

Il ruolo che hanno avuto nella letteratura e nella cultura popolare

Il design e l’estetica

Riparazione e restauro di macchine da scrivere

L’evoluzione nel tempo

I diversi produttori del passato

Il significato sociale e culturale

Il futuro delle macchine da scrivere per quanto riguarda il collezionismo

Categorie di persone che potrebbero essere interessate ai libri sulle macchine da scrivere

Collezionisti

Appassionati di oggetti vintage

Storici

Scrittori

Giornalisti

Artisti

Designer

Restauratori

Tecnici riparatori

Antiquari

Bibliotecari

Personale di musei e istituzioni culturali





