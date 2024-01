I 5 migliori libri sulle razze di cavalli

Riconoscere e comprendere le varie razze di cavalli è fondamentale, non solo per i professionisti equestri ma anche per i proprietari di cavalli attuali e futuri. Ogni razza possiede caratteristiche, temperamenti e requisiti di cura unici, la cui conoscenza garantisce una proprietà responsabile e una cura ottimale.

Ecco una serie di manuali sulle razze equine. Oltre a descrivere o a catalogare le varie razze, questi libri si concentrano anche sulla loro cura, storia e caratteristiche che si rivelano quindi essenziali per gli appassionati e i principianti interessati alle diverse e affascinante mondo dei cavalli.

Di cosa parlano i libri sulle razze di cavalli?

Cavalli di Nicola Jane Swinney, completato dalla fotografia di Bob Langrish, è un’esplorazione di varie razze di cavalli, dei loro tratti unici e delle loro origini, che lo rendono un regalo perfetto per i giovani appassionati di equini. Le sue ricche immagini e le spiegazioni chiare lo rendono una lettura avvincente per tutte le età.

In Cavalli , una guida completa, i lettori vengono introdotti al mondo della cura e del comportamento Di questo animale. È uno strumento informativo per chiunque desideri approfondire la propria conoscenza delle diverse razze di cavalli, offrendo consigli pratici e illustrazioni vivide.

Cavalli di Maurizio Bongianni è una guida completa alle razze di cavalli in tutto il mondo. Questo libro costituisce un eccellente manuale per coloro che cercano informazioni dettagliate su varie razze, fornendo sia il contesto storico che la rilevanza moderna.

Cavalli di razza di Gianni Ravazzi offre uno sguardo approfondito a 164 razze di cavalli da sella. Anche senza le recensioni dei clienti, la sua copertura completa lo rende una risorsa inestimabile per cavalieri e allevatori, fornendo descrizioni dettagliate di ciascuna razza, aiutando nella selezione e nella comprensione dei cavalli da sella.

L’ International Encyclopedia of Horse Breeds di Bonnie L. Hendricks è una raccolta dettagliata di razze di cavalli. Questo lavoro enciclopedico copre quasi quattrocento razze, comprese le razze estinte ed esistenti a livello globale. È un riferimento essenziale per chiunque sia interessato alla ricca diversità e alla storia delle razze equine, offrendo descrizioni dettagliate e un mix di illustrazioni in bianco e nero e a colori.

Lista dei migliori libri sulle razze di cavalli su Amazon

Ecco la lista dei 5 migliori libri sulle razze di cavalli che sono disponibili per l’acquisto su Amazon (l’ultimo è in inglese):

Cavalli. Razze, origini e curiosità

Titolo: Cavalli

Sottotitolo: Razze, origini e curiosità

ISBN-13: 978-8827600597

Autore: Nicola Jane Swinney

Fotografo: Bob Langrish

Traduttore: Marco Crivelli

Editore: Il Castello

Edizione: 4 settembre 2019

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cavalli. Cura, comportamento, salute, razze

Titolo: Cavalli

Sottotitolo: Cura, comportamento, salute, razze

ISBN-13: 978-8883374388

Autore: Aa. Vv.

Editore: Crescere

Edizione: 28 ottobre 2016

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cavalli. Le razze di tutto il mondo

Titolo: Cavalli

Sottotitolo: Le razze di tutto il mondo

ISBN-13: 978-8804303497

Autore: Maurizio Bongianni

Editore: Mondadori

Edizione: 10 aprile 1990

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cavalli di razza. 164 razze da sella

Titolo: Cavalli di razza

Sottotitolo: 164 razze da sella

ISBN-13: 978-8841205273

Autore: Gianni Ravazzi

Editore: De Vecchi

Edizione: 1 ottobre 1990

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







International Encyclopedia of Horse Breeds

Titolo: International Encyclopedia of Horse Breeds

ISBN-13: 978-0806138848

Autori: Bonnie L. Hendricks, Anthony Austen Dent (Avanti)

Editore: Univ of Oklahoma Pr

Edizione: prima (30 agosto 2007)

Pagine: 486

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











FAQ sui libri sulle razze di cavalli





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulle razze di cavalli