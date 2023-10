I 5 migliori libri sulle suffragette

Le suffragette erano attiviste all’inizio del XX secolo che lottavano per il diritto di voto delle donne. I libri sulle suffragette offrono spunti sulle lotte per l’uguaglianza di genere e possono ispirare i sostenitori moderni. Forniscono un contesto storico per le attuali questioni di genere e servono da guida per gli attivisti.

Di cosa parlano i libri sulle suffragette?

Scavando in profondità nel mondo dei diritti delle donne e del suffragio, Suffragette. La mia storia cattura l’intenso viaggio di Emmeline Pankhurst, tedoforo dei diritti delle donne in Occidente. Il racconto autobiografico di Pankhurst, che racconta le tumultuose lotte affrontate dalle suffragette, inclusi scontri violenti e arresti, è utile. La sua leadership visionaria ha visto metodi militanti impiegati dall’Unione sociale e politica delle donne.

Donne in politica offre una panoramica delle battaglie delle donne per i diritti in Europa, in particolare in Italia. Alessandra Portinari approfondisce il contesto socioculturale del movimento delle suffragette, evidenziando i ruoli strumentali di figure chiave come Anna Maria Mozzoni.

Le suffragette, un voto per tutte , rivolto a un pubblico più giovane a partire dai sette anni, ritrae lo spirito indomabile delle suffragette. Sabina Colloredo dipinge un quadro vibrante di queste donne, illustrando la loro incrollabile determinazione a garantire il diritto di voto a tutte le donne.

Su una nota simile, il quarto volume di questa classificazione, Voglio votare anch’io! Storia di una suffragetta si rivolge alle menti curiose dei bambini dai nove anni in su. Attraverso il viaggio avventuroso di Sally, una giovane orfana, i lettori testimoniano il potere di trasformazione dell’alfabetizzazione e lo slancio del movimento delle suffragette.

Infine, all’interno di questa selezione, si distingue il titolo inglese Suffragette: The Battle for Equality . David Roberts offre un’esplorazione splendidamente illustrata del movimento per il suffragio, concentrandosi non solo su donne come Emmeline Pankhurst ma anche sullo spettro più ampio delle suffragette.

Lista dei migliori libri sulle suffragette su Amazon

Ora la top list dei 5 migliori libri sulle suffragette che sono presenti su Amazon Italia (l’ultimo è in inglese):

Suffragette. La mia storia

Titolo: Suffragette

Sottotitolo: La mia storia

ISBN-13: 978-8869443329

Autore: Emmeline Pankhurst

Traduttore: Gianluca Testani

Editore: Castelvecchi

Edizione: 5 novembre 2015

Pagine: 238

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Donne in politica. Dalle suffragette all’attuale rappresentanza femminile

Titolo: Donne in politica

Sottotitolo: Dalle suffragette all’attuale rappresentanza femminile

ISBN-13: 978-8835145233

Autore: Alessandra Portinari

Editore: Franco Angeli

Edizione: 13 gennaio 2023

Pagine: 182

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le suffragette, un voto per tutte

Titolo: Le suffragette, un voto per tutte

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8847735606

Autore: Sabina Colloredo

Illustratore: Rita Petruccioli

Editore: EL

Edizione: illustrata (13 febbraio 2018)

Pagine: 70

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Voglio votare anch’io! Storia di una suffragetta

Titolo: Voglio votare anch’io! Storia di una suffragetta

ISBN-13: 978-8856678444

Autore: Valentina Cavallaro

Illustratore: Roberta Bordone

Editore: Piemme

Edizione: 26 gennaio 2021

Pagine: 191

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Suffragette: The Battle for Equality

Titolo: Suffragette

Sottotitolo: The Battle for Equality

ISBN-13: 978-1509839674

Autori: David Roberts, Lauren Laverne (Avanti)

Editore: Two Hoots

Edizione: 31 maggio 2018

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese











FAQ sui libri sulle suffragette





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulle suffragette