I 5 migliori libri sull’insider trading

L’insider trading comporta l’acquisto o la vendita di titoli di una società sulla base di informazioni riservate. Si tratta di una pratica perlopiù illegale che, nella maggior parte dei casi, può danneggiare l’integrità del mercato azionario. Per comprendere meglio le complessità dell’insider trading e come prevenirlo, le persone, anche professionisti in vari campi collegati alla finanza, possono trarre vantaggio dai libri sull’argomento che abbiamo selezionato e che elenchiamo poco qui sotto.

Di cosa parlano i libri sull'insider trading?

Non ci sono molti libri dedicati a questo specifico argomento su Amazon in lingua italiana. In ogni caso quelli che abbiamo selezionato approfondiscono le sfide della regolamentazione e del perseguimento dell’insider trading, in particolare nel contesto dei mercati globali e dei diversi sistemi legali. Questi libri possono anche esaminare l’impatto dell’insider trading sui mercati finanziari e sull’economia in generale. Alcuni dei libri sono relativamente recenti, pubblicati negli ultimi anni, mentre altri sono più vecchi, con date di pubblicazione che risalgono ai primi anni 2000.

Lista dei migliori libri sull'insider trading su Amazon

Ed ora la top list dei 5 migliori libri sull’insider trading che sono disponibili per l’acquisto su Amazon italiano:

Insider Trading

Titolo: Insider Trading

ISBN-13: 9798686580534

Autore: Flavio Miglioli

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 216

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Profili penali dell’insider trading

Titolo: Profili penali dell’insider trading

ISBN-13: 978-8814180279

Autore: Manno marco

Collaboratore: Manno marco

Editore: Giuffrè

Edizione: 15 giugno 2012

Pagine: 255

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Insider trading. Una regolazione difficile

Titolo: Insider trading

Sottotitolo: Una regolazione difficile

ISBN-13: 978-8815087737

Autore: Nadia Linciano, Alfredo Macchiati

Editore: Il Mulino

Edizione: 14 giugno 2002

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Asimmetria informativa ed insider trading: profili civilistici in civil law e common law

Titolo: Asimmetria informativa ed insider trading

Sottotitolo: profili civilistici in civil law e common law

ISBN-13: 978-8849865950

Autore: Paola D’Elia

Editore: Rubbettino

Edizione: 11 marzo 2021

Pagine: 146

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sull'insider trading





Tabella riepilogativa dei migliori libri sull'insider trading